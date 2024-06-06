На базі НАУ відкрився простір для молодих винахідників у сфері оборонних технологій

6 июня 2024 г., 10:35

Про відкриття на базі Національного авіаційного університету інженерного простору DHUB з лекторієм та лабораторією повідомляє Олександр Кардаков, голова наглядової ради в Octava Capital та власник компанії Octava Defence.

Головна мета проєкту – об'єднати кращий інтелектуальний потенціал (від інженерів та програмістів до військових та волонтерів) – для створення технологічних передумов для перемоги над росією та подальшого підвищення конкурентоспроможності оборонної промисловості України.

Сьогодні нашим військовим потрібні нові рішення, які дозволять отримати перевагу на фронті. Тому важливо не просто розвивати напрям defence tech, а об’єднувати навколо нього максимальну кількість фахівців, давати шанс молоді реалізувати свій талант в цій царині.

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