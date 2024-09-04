Accord Group надаватиме послуги аутсорсингового операційного центра безпеки

4 сентября 2024 г., 14:35

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Системний інтегратор Accord Group повідомляє про розширення переліку послуг з кібербезпеки власного «Центра кібермоніторингу» послугою Security Operation Center (SOC) – операційного центра безпеки.

Компанія має у своєму складі фахівців, сертифікованих за NIST CSF 2.0, та пропонує SOC як послугу, згідно з методологією NIST Cybersecurity Framework, що передбачає охоплення п’яти компонентів: Ідентифікацію (Identify), Захист (Protect), Виявлення (Detect), Реагування (Respond) та відновлення роботи (Disaster Recovery). Все це разом гарантує компанії-замовнику забезпечення безперервності бізнесу в сучасних умовах.

Замовники за аутсорсинговою моделлю отримують: платформу для збору та обробки подій кібербезпеки, кваліфікований персонал, що цілодобово спостерігає за появою кіберінцидентів, аналізує та своєчасно реагує на них, найкращі робочі процеси та безперервне покращення стану кіберзахищеності.

Важливо, що «Центр кібермоніторингу» та SOC в його складі розпочинає роботу не як стартап, а лише змінює юридичну приналежність та переходить зі структури компанії Octava Defence, яка надалі фокусуватиметься виключно на defence-tech проєктах, до системного інтегратора та діджитал компанії Accord Group, що реалізує проєкти для банків, ритейлу, державних та промислових підприємств, а також спеціалізується на аутсорсингу ІТ-послуг. Обидві компанії є частиною групи компаній «Октава» та належать українському підприємцю та інвестору Олександру Кардакову.

Директором з розвитку «Центру кібермоніторингу» від Accord Group призначено CISO групи компаній «Октава» Олександра Атаманенка, який має понад двадцятирічний досвід роботи в ІТ, телекомунікаціях та кібербезпеці, а також є одним із засновників та керівників SOC в структурі Octava Defence.

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