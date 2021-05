OLED-ноутбук Asus со вторым экраном стал доступен в Украине

25 мая 2021 г., 12:35

Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED, обладателя награды CES Innovation Award 2021 года.

Эта модель оборудована сразу двумя сенсорными дисплеями: потрясающим 15,6-дюймовым OLED-экраном с поддержкой технологии HDR и 14-дюймовым ScreenPad Plus — занимающим всю ширину корпуса дисплеем с механизмом автоматического наклона для улучшения удобства чтения и повышения эффективности охлаждения.

ZenBook Pro Duo 15 OLED оснащен процессором Intel Core i9, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков и оперативной памятью до 32 ГБ. По сравнению с моделью предыдущего поколения дополнительный 14-дюймовый 4K-дисплей ScreenPad Plus стал ярче: максимальная яркость составляет 400 кд/м2. Высокоскоростной накопитель PCIe 3.0×4 емкостью до 1 ТБ способен повысить продуктивность работы над любыми проектами. ZenBook Pro Duo 15 OLED — один из первых ноутбуков NVIDIA Studio, оснащенный мобильной видеокартой NVIDIA GeForce серии RTX 30 на базе архитектуры RTX второго поколения, которая предлагает возможности графического процессора для ускорения трассировки лучей, алгоритмов искусственного интеллекта и кодирования видео.

Для стабильной работы на высоких нагрузках в новой системе охлаждения Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) используется шарнирный механизм ErgoLift, наклоняющий 14-дюймовый экран ScreenPad Plus и открывающий большой воздухозаборник, который позволяет усилить поток воздуха на 36% по сравнению с предыдущей реализацией AAS. Для подключения периферийных устройств ZenBook Pro Duo 15 OLED предлагает множество скоростных интерфейсов, включая два порта Thunderbolt 3 USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой режимов зарядки (Power Delivery) и вывода изображения (DisplayPort). Эти порты позволяют пользователю подключить к ноутбуку один внешний дисплей с разрешением до 8K или два — с разрешением до 4K. Новинка также оснащена сверхбыстрым модулем Wi-Fi 6 (802.11ax) от Intel, чья пропускная способность в три раза превосходит возможности стандарта Wi-Fi 5.

Основной сенсорный экран ноутбука благодаря исчезающе тонкой рамке, окружающей его со всех сторон, занимает 93% площади крышки. Этот великолепный OLED-дисплей с контрастностью 1 000 000:1 обеспечивает насыщенные цвета и глубокий черный, что подтверждается сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500. Дисплей ZenBook Pro Duo 15 OLED способен отображать исключительно широкую цветовую гамму — 100% DCI-P3. Точность цветопередачи подтверждает сертификат PANTONE Validated. Эргономичность дисплея, в том числе реализация функции фильтрации синего света, сертифицирована независимой лабораторией TÜV Rheinland.

ZenBook Pro Duo 15 OLED оборудован новым вариантом панели ScreenPad Plus, который при открытии крышки ноутбука раскрывается под комфортным углом 9,5°. Этот дополнительный сенсорный экран, занимающий всю ширину корпуса, обладает высоким разрешением (3840×1100 точек) и великолепной яркостью (400 кд/м2). Он безупречно дополняет основной NanoEdge-дисплей ноутбука, предоставляя множество полезных функций и бесконечные способы оптимизировать и персонализировать рабочий процесс. При размещении ноутбука на входящей в комплект подставке Duo Stand дополнительный дисплей располагается под углом, наиболее удобным для работы со стилусом. Оба дисплея поддерживают новейшие активные стилусы с 4096 уровнями давления, включая прилагаемый ASUS Pen.

Обновленное программное обеспечение Screen Xpert 2 включает в себя набор приложений и функций для повышения продуктивности: в частности, новая функция Window Flick позволяет пользователям переключаться между дисплеями с помощью простых жестов. Популярное приложение Task Group получило обновленный интерфейс, в котором пользователи могут просмотреть имеющиеся группы приложений и мгновенно переключиться в рабочую среду, одним касанием запустив несколько приложений.

В ScreenXpert 2 было добавлено также Control Panel — гибко настраиваемое приложение для комфортной работы с редакторами графики и видео. Панели управления данного приложения предоставляют пользователю интуитивно понятные элементы управления для точной настройки размера кисти, насыщенности, уровня прозрачности слоя и многого другого. Предлагаются четыре элемента управления — поворотный регулятор, кнопка, ползунок и линейка прокрутки, обеспечивающие точное и плавное управление параметрами. Control Panel в настоящее время совместима с приложениями Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere и After Effects. В ближайшем будущем спектр поддерживаемых приложений будет расширен.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED с процессором Intel Core i9-10980HK, ОЗУ 32 ГБ и SSD 1 ТБ уже доступен в Украине по цене 124 999 грн. Кроме стандартных компонентов в комплект устройства входят рюкзак, стилус ASUS Pen и подставка под запястья рук.

