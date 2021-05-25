Avast запускает единую платформу безопасности Business Hub

25 мая 2021 г., 11:55

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Компания Avast объявила об официальном запуске Avast Business Hub –– высокотехнологичной платформы безопасности.



Как отмечается, теперь партнеры, поставщики услуг по информационной безопасности (MSSP) и бизнес-клиенты Avast смогут проще и быстрее управлять своими решениями кибербезопасности.



Число удаленных сотрудников увеличивается во всем мире –– и злоумышленники активно этим пользуются. Количество атак программ-вымогателей, фишинга, атак на цепочки поставок и BEC-атак только растет. Риски для устройств пользователей в сети как никогда высоки, и для успешной дистанционной работы очень важно соблюдать расширяющиеся требования ИБ-безопасности. Для этого Avast представляет инновационную единую платформу с усовершенствованной безопасностью, функциональностью и возможностями для борьбы с угрозами.



Avast Business Hub объединяет критически важные функции безопасности для малого и среднего бизнеса: решения для защиты конечных точек, управление патчами, резервным копированием и восстановлениями; организацию удаленного доступа и поддержки. Все это интегрировано в платформу безопасности, которая позволяет организациям легко управлять защитой своих устройств, приложений, данных и сетей. Avast Business Hub сочетает в себе облачную защиту конечных точек и решения сетевой безопасности, которые легко развертывать, сокращая накладные расходы.



«Технологии развиваются, и многие люди продолжают полноценно работать удаленно, –– рассказывает Филип Хлинка, вице-президент по продуктам Avast Business. –– Мы создали Avast Business Hub, чтобы позволить самим компаниям и поставщикам ИБ-услуг оптимизировать управление их решениями безопасности. Это единственная в своем роде платформа, которая сочетает все функции и услуги, которые сейчас необходимы бизнесу».



Новый Avast Business Hub – единое решение для повышения производительности и ускорения операций. Это повышает удобство использования и скорость работы:

● Быстрый и простой в использовании: современный пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании. Он обеспечивает еще более быстрое развертывание решений и мониторинга.

● Мобильный интерфейс: адаптивный дизайн, с которым удобно работать на планшетах. Соответствует последним стандартам доступности.

● Удаленный доступ и поддержка. В платформу включена бесплатная служба удаленного управления Avast, которая позволяет ИТ-администраторам легко помогать пользователям из любого места. До этого им приходилось управлять отдельным инструментарием для удаленной поддержки.

● Комплексная отчетность. Возможно создавать удобные подробные отчеты о деятельности одним нажатием кнопки.

● Многопользовательская поддержка: позволяет легко управлять несколькими сайтами или клиентами и распределять обязанности между командами.



Avast Business Hub имеет единую панель для мониторинга угроз и настройки предупреждений и уведомлений, а также для управления устройствами и политиками, антивирусом, патчами и другими службами. Avast Business Hub включает в себя Мастер-агента для управления, планирования и загрузки обновлений на все конечные точки в сети и управление в режиме реального времени –– они мгновенно применяют или могут автоматизировать команды на основе настроек политик (сканирование, перезапуск и многое другое) на разных устройствах. Business Hub будет постоянно обновляться и регулярно пополняться новыми функциями.



Avast Business Hub также включает Cloud Backup, решение для резервного копирования и восстановления, которое защищает критические данные компаний от программ-вымогателей и помогает избежать дорогостоящих простоев. Оно обеспечивает непрерывность ведения бизнеса, защищая неограниченное количество устройств с помощью автоматизированного процесса резервного копирования, который легко развертывать. Решением можно управлять из любого места без каких-либо требований к оборудованию. Cloud Backup обладает неограниченным сроком хранения данных и историей версий, позволяет точно определять критерии резервного копирования и планировать его частоту. Также он имеет возможность автоматического шифрования, которое защищает данные на всех этапах процессов резервного копирования и восстановления. Эта служба централизованно управляется и развертывается из Avast Business Hub и продается как подписка на основе хранилища с шагом 100 ГБ.

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