Аналитика SAS теперь в облаке AWS и Google Cloud

Компания SAS расширила спектр поддерживаемых облачных сред за счет подключения Amazon Web Services и Google Cloud. Этот шаг стал логическим продолжением адаптации аналитики к облаку после запуска платформы SAS Viya в среде Microsoft Azure в ноябре 2020 года и выхода платформы Red Hat OpenShift.



Отраслевые эксперты прогнозируют значительный рост рынка программного обеспечения на базе больших данных и аналитики в общедоступных облаках. Согласно отчету IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast, 2020–2024 (Прогноз по мировому рынку ПО на базе больших данных и аналитики на 2020-2024 гг.), развертывания на общедоступных облачных платформах составили 30,5% от всего объёма рынка программного обеспечения на базе больших данных и аналитики в 2019 году, а совокупный среднегодовой темп роста предположительно останется на уровне 23,2% вплоть до 2024 года. В то же время ожидается, что доходы от on-premise и других вариантов развертывания будут сокращаться до ‑1,2% ежегодно. Эта тенденция показывает, что организации, которые не спешат внедрять облачные технологии, могут отстать от конкурентов.



«Аналитика в облаке востребована клиентами. Мы гордимся нашим партнерством с Microsoft, помогающим создавать инновации, и запуском SAS Viya на базе Microsoft Azure. Также мы уважаем выбор наших клиентов в пользу других облачных сервисов. Поэтому мы следуем их запросам и пойдем туда, где находятся их данные, чтобы помочь им извлечь максимальную пользу из инвестиций в облачные сервисы и эффективнее достигать целей в области аналитики», отмечает Джей Апчерч (Jay Upchurch), директор по информационным технологиям SAS. Он также добавил, что решение SAS Cloud, работающее в среде Microsoft Azure, показало рост на 34% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года.



В числе клиентов SAS, уже успешно использующих платформу SAS Viya в облаке – Axcess Financial, Banca Progetto, Center for Nonprofit Management, COPD Foundation, Gavilon Group, Georgia-Pacific, Orlando Magic, University of Texas at Arlington и другие лидирующие в своих областях компании и организации.

