Google оголосила другий етап фінансування підтримки стартапів в Україні

20 февраля 2024 г., 10:25

0

Tweet

За даними Google, з початку руйнівної війни в Україні компанія виділила понад 45 млн дол. готівкою та 7 млн дол. у негрошовій формі для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни. Як зазначила Агнешка Гриневич-Бєнєк, старша директорка, Google for Startups, Google також прагне використовувати свої продукти для допомоги людям, постраждалим від війни, наприклад, захисту від кібератак та боротьби з дезінформацією.



За словами директорки Google for Startups, у своїй роботі вона спілкувалася з сотнями підприємців-стартаперів, які багато чого розповіли про успішну екосистему стартапів. Саме тому компанія так прагнула надати підтримку якомога швидше. У березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку у розмірі 5 млн дол. у вигляді грантів без залучення капіталу. Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали 15,8 млн дол. подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць, попри війну та труднощі, з якими вони зіткнулися. Багато хто з них, наприклад Skyworker.ai та Mindly, використовують штучний інтелект для створення економічних можливостей; а декілька отримали визнання з боку всесвітніх експертів, наприклад, Zeely, засновники якої потрапили до списку Forbes Europe 30 Under 30.



Google оголошує про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму 10 млн дол. для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року. Як і на першому етапі, відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року і отримають до 200 тис. дол. у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та 300 тис. дол. у вигляді кредитів Google Cloud. Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни. Подача заявок розпочнеться пізніше цього року.



«У 2022 році Google стала першою компанією, яка отримала “Відзнаку миру”, запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським, за роботу з підтримки українського народу. З того часу війна набула нових масштабів, проте наша відданість бути гідними цієї нагороди непохитна», - зазначила Агнешка Гриневич-Бєнєк.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365