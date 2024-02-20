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Softprom стає дистриб’ютором рішення маскування кінцевих точок Deceptive Bytes

20 февраля 2024 г., 11:35

Softprom стає дистриб’ютором рішення маскування кінцевих точок Deceptive Bytes

Компанія Softprom оголосила про підписання дистриб'юторської угоди з Deceptive Bytes, лідером у галузі технології маскування кінцевих точок, відповідно до якої поширюватиме рішення розробника в Австрії, Болгарії, Чехії, Німеччині, Греції, Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині, Швейцарії, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові, Казахстані, Україні та Узбекистані.

Патентована Endpoint Deception платформа від Deceptive Bytes орієнтована на захист і маскування кінцевих точок. Вона використовує наявну ІТ-інфраструктуру, реагує на змінний характер сучасного середовища загроз і перешкоджає спробам зловмисників розвідати та захопити корпоративні ІТ у превентивних цілях.

Як зазначається, технологія Deceptive Bytes визнана Gartner Cool Vendor у звітах Security Operations та Threat Intelligence.

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