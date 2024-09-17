Обсяги продажів AR/VR-гарнітур скоротилися на 28,1% у ІІ кв.

17 сентября 2024 г., 13:35

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Як повідомляє IDC, зниження світових поставок гарнітур доповненої і віртуальної реальності (AR/VR) продовжилося у другому кварталі 2024 року, коли обсяги скоротилися на 28,1% в річному обчисленні до 1,1 мільйона одиниць. Очікується, що зниження продовжиться, оскільки прогнозується, що річний обсяг поставок впаде на 1,5% у 2024 році, перш ні буде зліт до 41,4% у 2025 році завдяки новим технологіям і більш доступним пристроям.

Перший квартал 2024 року був затьмарений слабкою економікою, зростанням середніх цін продажу (ASP) і надлишковими запасами у випадку з великим гравцем - Sony. У другому кварталі багато з цих проблем було вирішено, хоча ціни залишалися високими. Meta лідирувала з часткою 60,5% протягом кварталу, за нею йшли Sony, Apple, ByteDance і XREAL.

«В останні квартали гарнітури змішаної реальності (MR) зробили стрибок у точності відтворення, спочатку з випуском Quest 3, а потім Vision Pro, - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі Worldwide Mobile Device Trackers в IDC. - Однак відсутність доступних варіантів означала, що мало хто з споживачів випробував цю нову технологію, але це зміниться, оскільки очікується, що Meta випустить більш доступну версію, яка допоможе ринку повернутися до зростання в наступному році».

Прогнозується, що гарнітури доповненої реальності (ER) також зростатимуть завдяки включенню штучного інтелекту та зручному для споживача дизайну. «Як і на початку розвитку цієї галузі, ми бачимо безліч нових стартапів і продуктів наступного покоління від відомих брендів, націлених на ринок «розумних окулярів». Відмінність цього разу полягає у впровадженні штучного інтелекту, а також у більш тонкому та легкому дизайні пристроїв», - додав Убрані.

Очікується, що пристрої доповненої реальності також сприятимуть зростанню, хоча обсяги поставок залишатимуться низькими, оскільки технологію виявилося досить складно виробляти у великих масштабах, долаючи при цьому такі бар'єри, як ціна, точність, час автономної роботи, температурні показники та оптика. Очікується, що існуючі лідери AR, такі як HoloLens, також поступляться місцем пристроям змішаної реальності в майбутньому, оскільки деякі з випадків використання можуть бути виконані цим новим класом гарнітур, які також будуть більш доступними за ціною.

Загалом IDC очікує, що галузь зросте з 6,7 мільйона одиниць у 2024 році до 22,9 мільйона у 2028 році із середньорічним темпом зростання (CAGR) на рівні 36,3%. Очікується, що завдяки поєднанню AR і VR, пристрої доповненої і віртуальної реальності будуть лідирувати, на них припадатиме понад 70% обсягу в 2028 році.

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