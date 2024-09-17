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ELKO Ukraine розширяє портфель B2B-рішеннями Logitech для конференцзв'язку

17 сентября 2024 г., 12:35

ELKO Ukraine розширяє портфель B2B-рішеннями Logitech для конференцзв'язку

Продуктовий портфель ELKO Ukraine розширився асортиментом B2B-продуктів компанії Logitech, створених для зв’язку та спілкування, зокрема рішеннями для організації персональних і групових робочих зон. Окрім постачання апаратних рішень та IT-продуктів Logitech, ELKO Ukraine запропонує партнерам технічні консультації та підтримку у виборі обладнання.

Основні продукти доступної партнерам ELKO Ukraine лінійки включають конференційні системи, відеокамери для відеозв’язку, розширювані мікрофони, PTZ камери для конференц-залів та аксесуари, що забезпечують надійну роботу в корпоративному середовищі. Як зазначається, пристрої вирізняються простотою інтеграції, високою якістю звуку та відео, а також сумісністю з провідними платформами для відеоконференцій, такими як Zoom, Microsoft Teams та Google Meet.

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