Нова AI-функція Viber створює в чаті стислий виклад вебсторінки за посиланням

13 ноября 2025 г., 12:35

0

Tweet

Rakuten Viber оголошує про запуск нової функції – стислий виклад посилання. Це інструмент, покликаний зробити спілкування зручнішим. Нова AI-функція узагальнює вміст будь-якого публічного посилання просто в чаті, спільноті або каналі. Так користувачі можуть швидко зрозуміти ключові моменти статей чи вебсторінок, не залишаючи розмову.

Стислий виклад посилання передає вміст вебсторінки у вигляді основних пунктів. Функція спрацює з будь-яким текстом: від великого матеріалу, до звіту чи допису в блозі. Стислий виклад має вбудований переклад: якщо, наприклад, мова застосунку Viber – українська, а користувач отримує посилання англійською, стислий виклад буде відображено українською.

Стислий виклад посилання працює в мобільній версії в усіх чатах – особистих і групових, – а також у каналах і спільнотах. Нова AI-функція стане доступною безплатно для всіх користувачів Viber у світі найближчими днями.

AI опрацьовує лише саме вебпосилання і ніколи не отримує доступу до повідомлень користувачів. Як і раніше, всі чати у Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Стислий виклад бачить лише той користувач, який його запитує, він не відображається іншим учасникам чату.

Нагадаємо 2024 року компанія представила стислий виклад чатів – функцію на основі AI, яка підсумовує непрочитані повідомлення у вигляді короткого резюме. Це допомагає залишатися в курсі подій, не гортаючи довгу історію чату.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI