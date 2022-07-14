Зараз кандидатів на перекваліфікацію в IT-фахівця на порядок більше, ніж до війни

14 июля 2022 г., 12:35

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За даними пілотної програми IT Fundamentals for Ukrainian switchers від EPAM University, високий інтерес до ІТ спостерігався і до повномасштабного вторгнення росії, а зараз попит на навчання зріс у рази. Зазначено, на безплатний освітній курс для новачків подалася рекордна кількість охочих – понад 18000, що у 10 разів більше, ніж зазвичай на окремі курси компанії до війни.



Згідно з опитуванням учасників програми та даними, отриманими під час реєстрації, можна скласти портрет потенційного IT-фахівця після перекваліфікації. Чоловіків та жінок на курсі приблизно порівну, 71% студентів віком від 18 до 44 років. Найбільше зареєстрованих із Києва – практично третина, а кожен восьмий із Харкова чи Львова. Водночас 92% опитаних перебувають на території України.



Своїм професійним досвідом майбутні IT-фахівці найчастіше вказували такі напрямки: освіта, ритейл, фінанси та сфера обслуговування. Майже половина студентів курсу працювали у статусі фахівця, а кожен п'ятий був директором чи власником бізнесу.



Після трьох місяців навчання потенційні ІТ-фахівці визначилися зі спеціалізацією. Лідером за кількістю реєстрацій є Frontend (38%), на другому місці Java, цю мову програмування обрав кожен п'ятий. Далі йдуть Test Automation — 14%, DevOps — 13%, Вusiness Analysis — 8% та .Net — 7%. Війна є основною причиною перекваліфікації — це зазначають 37% респондентів. Крім того, чверть опитаних хотіли змін у житті, а ще 28% давно придивлялися до галузі.

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