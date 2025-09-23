Суперкомп'ютерний центр у Юліху розгорне першу у світі високопродуктивну квантову систему NVIDIA DGX

23 сентября 2025 г., 15:25

Quantum Machines, Arque Systems і Jülich Supercomputing Centre (JSC) оголосили про перше розгортання квантового комп'ютера на базі NVIDIA DGX Quantum у великому центрі суперкомп'ютерних обчислень, що позиціює Європу на передовій гібридних квантово-класичних обчислень у світі. Ця віха в JSC, операторі найшвидшого суперкомп'ютера Європи JUPITER (4-те місце у світі) і першої екзамасштабної системи континенту, є значним стрибком в інтеграції можливостей квантових обчислень у реальні високопродуктивні обчислювальні середовища. Розгортання на цьому інноваційному об'єкті, який керує європейськими HPC-інноваціями протягом майже двох десятиліть, надає дослідникам безпрецедентний доступ до інтегрованих квантових ресурсів в одній з найпотужніших обчислювальних інфраструктур у світі.



DGX Quantum поєднує суперчип NVIDIA Grace Hopper з гібридним квантово-класичним контролером Quantum Machines OPX1000, що забезпечує безперешкодну взаємодію між класичними та квантовими обчислювальними ресурсами. Інтеграція дозволяє передавати дані туди й назад із затримкою менш як 4 мкс.



«Це розгортання в JSC знаменує важливий перехід від лабораторних умов до практичної інтеграції HPC, — сказала професорка Крістел Міхілсен (Kristel Michielsen), директорка Jülich Supercomputing Centre. — Об'єднуючи квантові та класичні обчислювальні ресурси в провідному європейському суперкомп'ютерному центрі, ми створюємо нові можливості для дослідників, щоб вивчати гібридні квантово-класичні алгоритми в масштабі».



Система має 5-кубітний квантовий процесор Arque Systems, який використовує «переміщення електронів» (electron shuttling) для з'єднання кубітів — підхід, призначений для архітектур, придатних для квантової корекції помилок (QEC), що є ключовою вимогою для практичних квантових обчислень. Щоб використовувати високу швидкість затворів спінових кубітів, тісно інтегрований стек забезпечує аналоговий зворотний зв'язок у масштабі мікросекунд, гарантуючи, що класична обробка залишається в межах часу когерентності кубіта.



Ключові аспекти співпраці включають прискорення процедур калібрування кубітів, оцінку продуктивності квантової корекції помилок і дослідження розробки гібридних квантово-класичних алгоритмів у середовищі високопродуктивних обчислень. Інтеграція забезпечує взаємодію в мікросекундному масштабі між апаратним забезпеченням квантового керування та класичними обчислювальними ресурсами, що дозволяє квантовим операціям стати безперешкодною частиною робочого процесу HPC.



Центральною перевагою цієї архітектури є безпрецедентна можливість запускати нейронні мережі та моделі машинного навчання безпосередньо на високопродуктивних класичних прискорювачах, таких як графічні процесори, зберігаючи при цьому зв'язок з низькою затримкою з квантовим контролером. Це дозволяє виконувати передові методи, такі як адаптивне калібрування та оптимізація декодера, у режимі реального часу, що значно прискорює робочі процеси, які наразі уповільнюються в інших системах. Цей рівень інтеграції не доступний у жодній іншій установці квантових обчислень сьогодні та закладає основу для масштабованого, високопродуктивного квантового прискорення як у наукових дослідженнях, так і в промислових додатках.



«Розгортання нашої квантової системи в JSC є важливою віхою в забезпеченні доступу до квантових обчислень у наявній інфраструктурі HPC», — зазначив доктор Маркус Беккерс (Markus Beckers), генеральний директор Arque Systems. «Ця співпраця демонструє, як квантові процесори можуть бути інтегровані як обчислювальні ресурси поряд з традиційними можливостями суперкомп'ютерних обчислень».



«Ми є свідками зближення двох трансформаційних технологій, AI та квантових обчислень, що об'єднуються в найсучасніших обчислювальних центрах світу», — підкреслив доктор Ітамар Сіван (Itamar Sivan), генеральний директор Quantum Machines. «Це розгортання являє собою більше, ніж просто технічне досягнення; це значний крок до майбутнього, де квантове прискорення стане таким же доступним, як і прискорення графічних процесорів сьогодні, що фундаментально змінить наш підхід до найскладніших обчислювальних проблем у світі».



«Тісна інтеграція квантових і класичних систем є ключовим і нагальним завданням для виконання квантової корекції помилок, необхідної для розгортання корисних квантових додатків», — заявив Сем Стенвік (Sam Stanwyck), керівник квантових продуктів для квантових обчислень у NVIDIA. «DGX Quantum дозволяє дослідникам використовувати найсучасніші суперкомп'ютерні обчислення AI для впровадження процесів управління, які їм потрібні, щоб перетворити сьогоднішні кубіти на прискорені квантові суперкомп'ютери майбутнього».

