Сервери NVIDIA RTX PRO з Blackwell з'являться в найпопулярніших корпоративних системах

Компанія NVIDIA оголосила, що графічний процесор NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition з'явиться в найпопулярніших у світі серверах для підприємств, прискоривши перехід від традиційних систем на базі центральних процесорів до платформ з прискореними обчисленнями.



Завдяки цим новим 2U-серверам середнього класу підприємства по всьому світу зможуть використовувати архітектуру NVIDIA Blackwell у найпоширеніших системах для монтажу в стійку, щоб досягти прориву в продуктивності та ефективності своїх центрів обробки даних.



Глобальні системні партнери, включаючи Cisco, Dell Technologies, HPE, Lenovo та Supermicro, будуть пропонувати 2U NVIDIA RTX PRO Servers — доступні в декількох конфігураціях — для забезпечення універсального прискорення корпоративних робочих навантажень, що охоплюють агентний штучний інтелект, створення контенту, аналіз даних, графіку, наукові симуляції, а також промисловий та фізичний штучний інтелект.



«Штучний інтелект вперше за 60 років переосмислює обчислення — те, що почалося в хмарі, зараз трансформує архітектуру локальних центрів обробки даних», — сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «Разом із провідними світовими постачальниками серверів ми робимо сервери NVIDIA Blackwell RTX PRO стандартною платформою для корпоративного та промислового штучного інтелекту».



Щороку підприємства купують мільйони серверів для бізнес-навантажень. Тепер вони можуть оновити ці системи за допомогою прискорених серверів, оскільки штучний інтелект стає все більш важливим для їхньої діяльності.



Сервери RTX PRO забезпечують прискорення GPU для традиційних навантажень на базі CPU, таких як аналіз даних, моделювання, обробка відео та рендеринг графіки, забезпечуючи до 45 разів вищу продуктивність, що призводить до 18-кратного підвищення енергоефективності та зниження вартості володіння порівняно з системами 2U, що працюють лише на базі CPU.



Сервери NVIDIA RTX PRO представляють новий клас локальної інфраструктури, що забезпечує революційну продуктивність Blackwell для корпоративних клієнтів, які будують фабрики штучного інтелекту з обмеженими простором, енергоспоживанням та охолодженням центрами обробки даних.



Ці системи також забезпечують інфраструктурну основу для NVIDIA AI Data Platform, настроюваного еталонного дизайну для побудови сучасних систем зберігання даних для корпоративного агентного штучного інтелекту. На SIGGRAPH компанія Dell оголосила про оновлення Dell AI Data Platform, інтегрованої з еталонним дизайном NVIDIA AI Data Platform, а також про сервери Dell PowerEdge R7725 2U з двома графічними процесорами RTX PRO 6000, програмним забезпеченням NVIDIA AI Enterprise та мережею NVIDIA.



Нові 2U-системи основного класу приєднуються до сімейства серверів RTX PRO, анонсованого в травні на виставці COMPUTEX, і забезпечують повний спектр конструкцій для монтажу в стійку, здатних підтримувати два, чотири або вісім графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. Ці сервери підходять для підприємств, які прагнуть оптимізувати продуктивність, ефективність і витрати.



Нові сервери RTX PRO забезпечують універсальну високопродуктивну платформу для широкого спектра застосувань, включаючи AI та машинне навчання, аналіз даних, 3D-графіку та наукові симуляції. Ці сервери містять останні інновації архітектури Blackwell, включаючи:



Ядра Tensor п'ятого покоління та Transformer Engine другого покоління з підтримкою точності FP4, що забезпечують до 6 разів вищу продуктивність інференції порівняно з графічним процесором NVIDIA L40S попереднього покоління



Технологія NVIDIA RTX четвертого покоління для фотореалістичного рендерингу та візуалізації, що забезпечує до 4 разів вищу продуктивність порівняно з графічним процесором L40S



Масштаб корпоративного рівня для багатокористувацьких розгортань AI з використанням віртуалізації та технології NVIDIA Multi-Instance GPU для чотирьох повністю ізольованих екземплярів на кожен графічний процесор



Покращена продуктивність на ват для сталого функціонування центрів обробки даних



Сервери RTX PRO, що працюють на бібліотеках NVIDIA Omniverse та базових моделях NVIDIA Cosmos, дають змогу розробникам фізичного AI створювати та розгортати додатки, включаючи цифрові двійники для моделювання заводів і роботів або генерації синтетичних даних у великому масштабі.



Сервери RTX PRO можуть виконувати робочі процеси моделювання та генерації синтетичних даних у 4 рази швидше, ніж системи з графічними процесорами L40S.



Крім того, щоб зробити простори розумнішими та безпечнішими, сервери RTX PRO тепер можуть підтримувати розширені проєкти, включаючи найновіший NVIDIA Blueprint для пошуку та узагальнення відео, що є частиною платформи NVIDIA Metropolis, а також моделі мови зору та розширення для генерації синтетичних даних, щоб підвищити продуктивність та безпеку у фізичних середовищах штучного інтелекту.



Усі сервери RTX PRO сертифіковані для NVIDIA AI Enterprise — програмного шару, що прискорює та захищає розробку та впровадження AI.



Сервери RTX PRO підходять для запуску агентів штучного інтелекту, які використовують моделі міркування штучного інтелекту для виконання та автоматизації складних завдань. До таких моделей належить Llama Nemotron Super, про яку також було оголошено, яка забезпечує до 3 разів вищу цінову ефективність при роботі з NVFP4 на одному графічному процесорі NVIDIA RTX PRO 6000 у порівнянні з FP8 на графічних процесорах NVIDIA H100. Це дозволяє здійснювати більш точне міркування за менших витрат.



Платформа Blackwell базується на екосистемі інструментів розробки NVIDIA, бібліотеках NVIDIA CUDA-X, понад 6 млн розробників і майже 6000 додатків для масштабування продуктивності на тисячах графічних процесорів.



Глобальні виробники систем Cisco, Dell, HPE, Lenovo і Supermicro запропонують широкий асортимент сертифікованих NVIDIA серверів RTX PRO. Додаткові партнери з систем для центрів обробки даних, які виводять на ринок сервери RTX PRO, включають Advantech, Aetina, Airves, ASRock Rack, ASUS, Compal, Foxconn, GIGABYTE, Inventec, MiTAC Computing, MSI, PEGATRON, Quanta Cloud Technology (QCT), Wistron та Wiwynn.



Клієнти можуть замовити сервери RTX PRO у цих виробників систем та партнерів по всьому світу. Наразі доступні конфігурації з вісьмома графічними процесорами RTX PRO 6000 у формфакторі 4U. Очікується, що сервери RTX PRO у формфакторі 2U з'являться у продажу пізніше цього року.

