Jetson Thor на базі NVIDIA Blackwell вже у продажу, прискорюючи епоху загальної робототехніки

26 августа 2025 г., 16:43

0

Tweet

Компанія NVIDIA оголосила про загальну доступність набору для розробників NVIDIA Jetson AGX Thor та виробничих модулів — нових потужних робототехнічних комп'ютерів, призначених для забезпечення роботи мільйонів роботів у різних галузях, включаючи виробництво, логістику, транспорт, охорону здоров'я, сільське господарство та роздрібну торгівлю. Серед перших користувачів — лідери галузі Agility Robotics, Amazon Robotics, Boston Dynamics, Caterpillar, Figure, Hexagon, Medtronic і Meta, а 1X, John Deere, OpenAI та Physical Intelligence оцінюють Jetson Thor для вдосконалення своїх фізичних можливостей штучного інтелекту.



«Ми створили Jetson Thor для мільйонів розробників, які працюють над робототехнічними системами, що взаємодіють із фізичним світом і все більше його формують, — сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. — Завдяки неперевершеній продуктивності та енергоефективності, а також здатності запускати кілька генеративних AI-моделей на периферії, Jetson Thor є найкращим суперкомп'ютером для розвитку ери фізичного штучного інтелекту та загальної робототехніки».



Оснащений графічним процесором NVIDIA Blackwell і 128 ГБ пам'яті, Jetson Thor забезпечує до 2070 FP4 TeraFLOPS обчислювальної потужності штучного інтелекту для безперебійної роботи найновіших AI-моделей — і все це при споживанні енергії 130 Вт.



У порівнянні зі своїм попередником, NVIDIA Jetson Orin, Jetson Thor забезпечує до 7,5 раза вищу обчислювальну потужність AI та в 3,5 раза вищу енергоефективність для запуску будь-якої генеративної AI-моделі — від моделей зорової мови та дій, таких як NVIDIA Isaac GR00T N1.5, до популярних великих моделей мови та зорової мови.



Нова система на модулі вирішує одну з найважливіших проблем у робототехніці: запуск багатопроцесорних робочих процесів штучного інтелекту, що дозволяє роботам взаємодіяти з людьми та фізичним світом у режимі реального часу. Jetson Thor відкриває можливості для виведення висновків у режимі реального часу, що є критично важливим для високопродуктивних фізичних додатків AI, що охоплюють гуманоїдну робототехніку, сільське господарство та хірургічну допомогу.



Jetson Thor працює на базі повнофункціональної програмної платформи NVIDIA Jetson, створеної для фізичного штучного інтелекту та гуманоїдної робототехніки, яка підтримує будь-які популярні AI-фреймворки та генеративні AI-моделі. Вона також повністю сумісна з програмним стеком NVIDIA від хмари до периферії, включаючи NVIDIA Isaac для моделювання та розробки робототехніки, базові моделі гуманоїдних роботів Isaac GR00T, NVIDIA Metropolis для зорового штучного інтелекту та NVIDIA Holoscan для обробки даних датчиків у реальному часі.



З моменту свого створення у 2014 році платформа NVIDIA Jetson і стек робототехніки NVIDIA залучили понад 2 млн розробників і зростальну екосистему з понад 150 партнерами в галузі апаратного забезпечення, ПЗ та сенсорів, а Jetson Orin дозволив понад 7000 клієнтів використовувати периферійний штучний інтелект у різних галузях. Jetson Thor розширює межі візуальних AI-агентів та складних робототехнічних систем, таких як гуманоїди та хірургічні роботи.



Світові лідери в галузі робототехніки використовують Jetson Thor для створення своїх роботів нового покоління.



«Розробка потужних гуманоїдних роботів залежить від нашої здатності запускати потужні AI-моделі безпосередньо на роботі, що забезпечує навчання та взаємодію в режимі реального часу», — сказав Бретт Адкок (Brett Adcock), засновник і генеральний директор Figure. «Серверна продуктивність NVIDIA Jetson Thor, реалізована в компактній та енергоефективній конструкції, дозволяє нам розгортати великомасштабні моделі генеративного штучного інтелекту, необхідні нашим гуманоїдам для сприйняття, міркування та дії в складних, неструктурованих середовищах».



«Майбутнє робототехніки в логістиці залежить від можливості розгортати все більш інтелектуальні та автономні системи», — зазначив Тай Брейді (Tye Brady), головний технолог Amazon Robotics. «NVIDIA Jetson Thor пропонує обчислювальну потужність та енергоефективність, необхідні для розробки та масштабування нового покоління роботів на базі штучного інтелекту, які можуть безпечно та ефективно працювати в динамічних реальних середовищах, трансформуючи спосіб переміщення та управління товарами в усьому світі».



«Оскільки автономні машини виконують все складніші завдання в операціях наших клієнтів, периферійні обчислення мають вирішальне значення для прийняття рішень у реальному часі», — підкреслив Джо Крід (Joe Creed), генеральний директор Caterpillar. «NVIDIA Jetson Thor забезпечує продуктивність штучного інтелекту, необхідну для розробки та впровадження будівельного та гірничодобувного обладнання майбутнього, підвищуючи точність, зменшуючи відходи та покращуючи безпеку для наших клієнтів по всьому світу».



Комплект для розробників NVIDIA Jetson AGX Thor вже доступний за ціною від $3499. Виробничі модулі Jetson T5000 можна придбати у дистриб'юторів по всьому світу. Виробничі системи та плати, що несуть, можна придбати у партнерів, що спеціалізуються на вбудованих системах.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6