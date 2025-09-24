Arm-чип N1 насправді є суперчипом GB10, який використовується в DGX Spark

24 сентября 2025 г., 11:45

Виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) підтвердив, що «суперчип» GB10 компанії безпосередньо пов’язаний із довгоочікуваним продуктом N1 на базі Arm. Під час сесії запитань і відповідей із керівниками Intel і NVIDIA Дженсен Хуанг сказав: «Ми, звісно, створюємо Arm-процесори для робототехніки. Наш найновіший називається Thor. Він використовується для роботів і, звичайно, для автономного водіння. У нас також є новий продукт на базі Arm, який називається N1. І цей продукт, цей процесор, буде використовуватися в DGX Spark і багатьох інших версіях подібних продуктів. Тому ми дуже раді дорожній карті Arm, і це ніяк не впливає на неї».



Це означає, що GB10, який уже постачається в системах для розробників NVIDIA DGX Spark, є тим самим процесором N1, про який ходили чутки для сфери споживчих пристроїв. Залишається незрозумілим, чи стосується посилання Хуанга на «багато інших версій» лише професійного обладнання, чи також включає майбутні настільні та портативні системи.



Серія N1 була відсутня на Computex і досі не має підтвердженої дати випуску, але з огляду на новий контекст, виглядає, що NVIDIA вже представила чип, але для іншого пристрою та під іншою назвою.



Водночас NVIDIA та Intel оголосили про партнерство, згідно з яким Intel буде створювати процесори x86 з чиплетами GeForce RTX. Ця угода викликає питання щодо того, наскільки далеко NVIDIA має намір зайти зі своєю власною дорожньою картою ARM на споживчих ринках, тепер, коли обидві компанії також працюють над гібридними продуктами.



NVIDIA не підтвердила, чи підтримує GB10/N1 Windows на ARM. Чип заснований на 20-ядерній розробці MediaTek та інтегрує 6144 ядра CUDA, що більше, ніж у RTX 5070. Його номінальна потужність становить 170 Вт, що трохи вище, ніж у серії AMD Ryzen AI MAX.

