Nvidia по капіталізації випередила вже й Alphabet

15 февраля 2024 г., 9:35

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Reuters звернула увагу, що Nvidia у середу ненадовго обігнала за ринковою капіталізацією материнську компанію Google холдинг Alphabet і стала третьою за величиною компанією США.

Високий попит на чипи компанії з Кремнієвої долини, що використовуються в завданнях штучного інтелекту, забезпечив зростання акцій на 231% за останні 12 місяців до рекордних значень.

Акції Nvidia в середу піднялися ще на 1,2%, так що її ринкова капіталізація склала учора на піку близько 1,83 трлн. Для порівняння, ринкова капіталізація Alphabet на той момент становила 1,81 трлн дол.

Цьогорічне зростання на 50% підняло Nvidia на перше місце серед учасників індексу S&P 500 (.SPX).

Нагадаємо, раніше на цьому тижні Nvidia по капіталізації перевищила Amazon.com, залишивши гіганта роздрібної торгівлі на п'ятому місці.

Microsoft минулого місяця обігнала по ринковій вартості Apple, ставши найбільшою американською компанією.

Уолл-стріт очікує, що прибуток Nvidia в четвертому кварталі складе 11,38 млрд дол., що більш ніж на 400% більше, ніж рік тому. Прогнозується, що її дохід зросте більш ніж утричі до 20,37 млрд дол. Компанія планує повідомити про фінансові результати 21 лютого.

Згідно з даними LSEG, акції Nvidia зараз торгуються з мультиплікатором, що в 33,19 раза перевищує прогнозний прибуток, що вище середнього показника по галузі, який становить 27,35. Вищий мультиплікатор вказує на те, що акції, швидше за все, вже заклали в ціну свій потенціал прибутку, залишаючи мало місця для подальшого зростання.

На момент закриття торгів у понеділок згадані вище компанії мали наступні показники щодо капіталізації: Microsoft - 3,04 трлн дол., Apple - 2,84 трлн дол., Nvidia - 1,83 трлн дол., Alphabet - 1,81 трлн дол., Amazon - 1,78 трлн дол.

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