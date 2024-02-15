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Минулого тижня «Армія дронів» допомогла уразити 165 одиниць ворожої техніки

15 февраля 2024 г., 8:25

Минулого тижня «Армія дронів» допомогла уразити 165 одиниць ворожої техніки

Ударні підрозділи «Сил оборони», які отримують безпілотні літальні апарати в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень з 6 по 13 лютого уразили 165 одиниць російської військової техніки та 315 окупантів, інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Серед виведеної з ладу та знищеної ворожої техніки – 55 вантажівок, 44 гармати, 27 бойових броньованих машин, 19 танків, 11 радіолокаційних станцій, 6 самохідних артилерійських установок, дві реактивні системи залпового вогню тощо.

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