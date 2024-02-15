IPC процесора Loongson 3A6000 відповідає AMD Zen 4 та Intel Raptor Lake

15 февраля 2024 г., 10:35

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Китайський процесор Loongson 3A6000 показує перспективні результати, але йому ще належить наздогнати новітні рішення AMD і Intel за продуктивністю. Згідно з бенчмарками китайського технічного оглядача Geekerwan, за кількістю інструкцій за такт (IPC) 3A6000 перебуває на одному рівні з архітектурою Zen 4 від AMD і Raptor Lake від Intel. Використовуючи процесорний бенчмарк SPEC CPU 2017, Geekerwan встановив тактову частоту всіх процесорів на рівні 2,5 ГГц, щоб порівняти необроблені результати бенчмарка з Zen 4 і процесорами Intel Raptor Lake (Raptor Cove). У результаті Loongson 3A6000, схоже, відповідає останнім розробкам AMD і Intel за цілочисельними результатами: цілочисельний IPC становить 4,8, тоді як у Zen 4 і Raptor Cove - 5,0 і 4,9, відповідно. Однак продуктивність із комою, що плаває, все ще сильно відстає. Це свідчить про те, що дизайн процесорів Loongson може наздогнати світових лідерів, але все ще потребує подальшого розвитку, особливо в галузі арифметики з комою, що плаває.



Однак 3A6000 стримують низькі тактові частоти й обмежена кількість ядер. Максимальна частота розгону чотирьох ядер процесора становить лише 2,5 ГГц, тому 3A6000 не може конкурувати з такими флагманськими чипами, як 16-ядерний Ryzen 9 7950X від AMD, що працює на частоті 5,7 ГГц. Хоча IPC 3A6000 вражає, його обчислювальна потужність у рази менша, ніж у провідних x86-процесорів. Loongson необхідно вдосконалити технологію виробництва, щоб збільшити тактову частоту, кількість ядер і обсяг кеш-пам'яті. Сильні сторони 3A6000 підкреслюють амбіції Loongson: власний дизайн LoongArch ISA, виготовлений за нормами 12 нм, досягає IPC, який можна порівняти з сучасними чіпами x86, що побудовані на більш досконалих техпроцесах TSMC 5 нм і Intel 7 нм. Це свідчить про потенціал, закладений у розробку Loongson. Повідомляється, що в наступному поколінні процесорів Loongson 3A7000 буде використовуватися техпроцес SMIC 7 нм, що дасть змогу використовувати вищі тактові частоти та більшу кількість ядер для кращого розкриття потенціалу архітектури. Таким чином, можна очікувати, що наступне покоління підвищить планку продуктивності китайських процесорів.

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