На DOT-Chain Defence запрацював «конструктор дронів»

6 июля 2026 г., 8:15

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Міноборони повідомило, що перший бойовий підрозділ самостійно кастомізував ударний безпілотник на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence через нову функцію «конструктор дронів».





Вона дозволяє ще на етапі замовлення обирати модифікації засобу, адаптуючи його під конкретну бойову задачу.





Це рішення зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті. В результаті військові отримують засіб, який готовий до застосування з «коробки» саме на їх ділянці фронту.





«Конструктор дронів з’явився як відповідь на запит військових, з якими Агенція перебуває в постійному контакті. Підрозділи часто адаптують безпілотники під свої тактичні потреби: специфіку місцевості, протидію ворожим засобам РЕБ та інші особливості застосування. Новий функціонал дозволяє зробити це ще на етапі замовлення – у кілька кліків. У результаті військові отримують безпілотник, готовий до виконання завдання одразу після надходження на фронт», зазначив Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель ДОТ.





На DOT-Chain Defence можна замовити дрони для бойових підрозділів ЗСУ та інших складових Сил оборони.





Під час замовлення представник підрозділу бачить усі доступні модифікації засобу. Зокрема, він зможе обирати серед таких елементів:





рама;

польотний стек;

електричний двигун;

пропелери;

приймач управління ELRS;

камера;

відеопередавач;

антена радіопередавача;

батарея;

плата ініціації.





Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника.





Після того як військовий підтвердить замовлення, модифікований дрон напряму відправляється до бригади. Агенція оборонних закупівель здійснює контроль логістики та оплату за фактом доставки.





У Міноборони зазначили, що агенція запрошує виробників, які бажають надати військовим можливість кастомізувати свої дрони під їхні бойові потреби. Для цього необхідно звернутися за адресою [email protected]

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