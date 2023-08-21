Nvidia отримує майже 1000% прибутку на продажах H100

21 августа 2023 г., 15:35

Згідно з оцінками старшого оглядача Barron's Тей Кімом (Tae Kim) Nvidia отримує майже 1000% (близько 823%) прибутку на кожен проданий графічний прискорювач H100.



У доларовому еквіваленті це означає, що роздрібна ціна досягла 25-30 тис дол. за кожен з цих прискорювачів для HPC від Nvidia. Тоді як звичайна ціна складає близько 3300 дол., згідно з даними фінансової консалтингової компанії Raymond James.



Аналітики вважають, що замовлення на продукти Nvidia для АІ-систем вже розписані до 2024 року.

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