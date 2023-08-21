МТІ постачатиме твердотільні накопичувачі та модулі пам'яті Atria

21 августа 2023 г., 16:25

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Компанія «МТІ hi-tech дистрибуція» оголошує про розширення асортименту продукції бренду Atria твердотільніми накопичувачами, а також модулями пам'яті DDR3 та DDR4 зі специфікаціями різної місткості та інтерфейсів.

Модулі пам’яті доступні з частотами 1333 до 3200 МГц та об'ємами 4, 8 й 16 ГБ, для ПК та ноутбуків. Інтерфейси підключення роблять їх сумісними із двома основними платформами Intel і AMD. Маючи вхідну напругу від 1,2 до 1,35 В, ці модулі гарантують високу швидкість передачі даних: PC4-19200, PC3-12800.

Лінійка продуктів Atria також включає SSD на основі технології QLC з формфактором 2,5 дюйма та M.2 NVMe PCIe 3.0. Вони надають вибір об'ємів від 128 ГБ до 4 ТБ під будь-які потреби. Швидкість запису/читання 450-570 Мб/с для SSD 2,5 дюйма до 1950/3500 Мб/с – для M.2 NVMe PCIe 3.0.

Як підкреслює дістрібьютор, нова лінійка накопичувачів та модулів пам'яті Atria відповідає сучасним стандартам якості завдяки надійності конструкції і оптимізованому дизайну. Вони виготовлені з використанням найновіших технологій і мають гарантію на три роки, щоб забезпечити тривалу та безперебійну роботу пристроїв. Всі товари представлені з українською локалізацією, яка включає пакування, інструкцію та гарантійний лист.

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