BYD наближається до Tesla за продажами електромобілів у ІІ кв.

21 августа 2023 г., 14:25

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TrendForce повідомляє, що в першому півріччі 2023 року продажі електромобілів на нових джерелах енергії (NEV), які охоплюють електромобілі з акумуляторними батареями ('battery electric vehicle', BEV), гібридні електромобілі з підзарядкою (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV) та електромобілі на паливних елементах ("fuele electric vehicle", FCEV), злетіли до вражаючих 5,462 млн одиниць, що на 33,6% більше, ніж торік. Зокрема, продажі у ІІ кв. досягли 3,03 млн одиниць, що на 42,8% більше, ніж у попередньому році І це вже становить 14,4% від загального обсягу продажів автомобілів за цей період і цей тип авто відіграє ключову роль у зростанні в першому півріччі.



У ІІ кв. продажі тільки BEV склали 2,151 млн одиниць, що на 39,3% більше, ніж у попередньому кварталі. У той час як Tesla зберігає лідерство з часткою ринку 21,7%, BYD наздоганяє її зі збільшеною часткою 16,2%. Щобільше, GAC Aion, бренд, який завоював популярність переважно на китайському ринку завдяки своїй пропозиції з високим співвідношенням ціни та якості, посів третє місце з часткою ринку 6%. Нещодавно компанія запустила високорівневі моделі вартістю понад 220 000 юанів, прагнучи диверсифікувати свій асортимент. Топ-10 брендів BEV у ІІ кв. залишився таким самим, як і у першому, лише з незначною перестановкою позицій. Однак, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, до списку потрапило менше китайських брендів, що, ймовірно, пов'язано зі зростанням кількості моделей EV від традиційних автовиробників та жорсткою конкуренцією серед китайських брендів.



PHEV не залишилися осторонь, зареєструвавши продажі 876 000 одиниць у ІІ кв. - вражаюче зростання на 52,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Дивно, але близько 66% цих продажів припало на китайський ринок. У цьому сегменті BYD продовжує лідирувати з колосальною часткою ринку 36,5%. Його дочірня компанія Denza, що виробляє авто високого класу, зафіксувала зростання продажів, збільшивши свою частку ринку до 3,4% і піднявшись на сьоме місце. Ще один бренд, за яким варто спостерігати, Li Auto, встановив новий рекорд у другому кварталі - 87 000 проданих автомобілів, зберігши за собою друге місце з 10% часткою ринку. Серед міжнародних конкурентів і Volvo, і Jeep відзначили зростання порівняно з попереднім роком, причому Jeep перетнув позначку в 30 000 одиниць, що дозволило їм вперше увійти до п'ятірки лідерів.



У той час як основні ринки, включаючи Китай, Західну Європу та США, продовжують домінувати в продажах NEV, значні успіхи у 2023 зафіксовані й у Таїланді та Австралії. Обидві країни перевищили 35 000 одиниць продажів у першому півріччі, причому Таїланд вчетверо перевищив показники 2022 року, а Австралія - п'ятикратно.



Хоча ці цифри є скромними порівняно з глобальними продажами, вони підкреслюють величезний потенціал цих ринків, підкреслюють у TrendForce. Визнаючи цю траєкторію зростання, багато великих автомобільних брендів стратегічно планують свою експансію в ці швидкозростаючі регіони.

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