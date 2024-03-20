NVIDIA анонсувала Omniverse Cloud API

20 марта 2024 г., 11:35

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За повідомленням NVIDIA, рішення NVIDIA Omniverse Cloud буде доступне у вигляді API, розширюючи охоплення провідної платформи для створення промислових застосунків і робочих процесів цифрових двійників у всій екосистемі виробників ПЗ.



П'ять нових інтерфейсів прикладного програмування Omniverse Cloud дадуть змогу розробникам легко інтегрувати основні технології Omniverse безпосередньо в наявні програмні додатки для проєктування й автоматизації цифрових двійників або в робочі процеси моделювання для тестування й перевірки автономних машин, як-от роботи або самокеровані автомобілі.



До числа найбільших світових виробників промислового програмного забезпечення, які впроваджують хмарні API Omniverse у свої програмні портфелі, входять: Ansys, Cadence, Dassault Systèmes для свого бренду 3DEXCITE, Hexagon, Microsoft, Rockwell Automation, Siemens і Trimble.



"У всього виробленого будуть цифрові двійники", - сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. "Omniverse - це операційна система для створення і роботи з фізично реалістичними цифровими двійниками. Omniverse і генеративний AI є основоположними технологіями для цифровізації ринку важкої промисловості обсягом 50 трлн дол".



П'ять нових API Omniverse Cloud, які можна використовувати як окремо, так і разом, охоплюють:



USD Render - генерує повністю променеві рендери NVIDIA RTX даних OpenUSD.

USD Write - дає змогу користувачам змінювати дані OpenUSD і взаємодіяти з ними.

USD Query - дає змогу виконувати запити до сцен та інтерактивні сценарії.

USD Notify - відстежує зміни в USD і надає оновлення.

Omniverse Channel - з'єднує користувачів, інструменти та світи для спільної роботи над сценами.



Зазначається, що Siemens впроваджує хмарні API Omniverse у свою платформу Siemens Xcelerator Platform, починаючи з Teamcenter X, провідного в галузі хмарного програмного забезпечення для управління життєвим циклом виробу (PLM).



У своєму виступі на GTC 2024 Дженсен Хуанг показав Teamcenter X, під'єднаний до API Omniverse, що дає програмному забезпеченню змогу під'єднувати дані проєктування до API генеративного AI NVIDIA та використовувати рендеринг Omniverse RTX просто у застосунку.



"Завдяки NVIDIA Omniverse API Siemens надає клієнтам можливості генеративного AI, щоб зробити їхніх цифрових двійників на основі фізики ще більш захопливими", - сказав Роланд Буш (Roland Busch), президент і генеральний директор Siemens AG. "Це допоможе всім охочим проєктувати, створювати та тестувати продукти, виробничі процеси та заводи нового покоління віртуально, ще до того, як вони будуть побудовані у фізичному світі. Об'єднуючи реальний і цифровий світи, технологія цифрового двійника Siemens дає змогу компаніям в усьому світі стати більш конкурентоспроможними, стійкими та стабільними".



Ansys, лідер у галузі програмного забезпечення для інженерного моделювання, використовує API Omniverse Cloud для забезпечення сумісності даних і візуалізації RTX у таких рішеннях, як Ansys AVxcelerate для автономних транспортних засобів, Ansys Perceive EM для моделювання 6G та прискорені розв'язувачі NVIDIA, такі як Ansys Fluent.



Cadence, провідний постачальник програмного забезпечення для обчислювальної техніки, впроваджує API Omniverse Cloud у свою платформу Cadence Reality Digital Twin Platform, щоб підприємства могли проєктувати, моделювати й оптимізувати центри обробки даних у цифровому двійнику до початку фізичного будівництва.



Компанія Dassault Systèmes, лідер у сфері створення віртуальних всесвітів для стійких інновацій, використовує API Omniverse Cloud і сервіси 3D AI від Shutterstock для створення генеративних історій у своїх додатках 3DEXCITE для створення контенту.



Інші приклади включають:



Лідер у галузі будівництва та геопросторових технологій компанія Trimble планує використовувати API для забезпечення можливості використання інтерактивних переглядів NVIDIA Omniverse RTX з даними моделей Trimble.



Hexagon, світовий лідер у галузі технологій реальності, інтегрує свої датчики захоплення реальності та платформи цифрової реальності з NVIDIA Omniverse Cloud API через взаємодію з USD, надаючи клієнтам можливості гіперреалістичного моделювання та візуалізації.



Компанія Rockwell Automation, що займається промисловою автоматизацією і цифровою трансформацією, буде використовувати API Omniverse Cloud для візуалізації з підтримкою RTX.



У міру зростання попиту на роботів, автономні транспортні засоби (AV) і системи моніторингу на базі AI розробники прагнуть прискорити свої наскрізні робочі процеси. Сенсорні дані мають вирішальне значення для навчання, тестування і перевірки автономності всього комплексу - від сприйняття до планування та управління.



API-інтерфейси Omniverse Cloud об'єднують багату екосистему розробників інструментів і застосунків для моделювання, як-от Foretellix Foretify Platform, CARLA, MathWorks, і провідних постачальників сенсорних рішень, як-от FORVIA HELLA, Luminar, SICK AG і Sony Semiconductor Solutions, щоб забезпечити навчання й тестування всього стека за допомогою високоточного, фізично обґрунтованого моделювання датчиків.



Спочатку доступні в Microsoft Azure, API Omniverse Cloud будуть запропоновані розробникам пізніше цього року для використання на самостійних і керованих прискорених системах NVIDIA.



"Настала наступна ера промислової цифровізації", - сказав Енді Пратт (Andy Pratt), корпоративний віцепрезидент Microsoft Emerging Technologies. "З API NVIDIA Omniverse в Microsoft Azure організації в різних галузях промисловості та по всьому світу можуть підключатися, співпрацювати та покращувати свої наявні інструменти для створення наступної хвилі цифрових двійників з підтримкою AI".



Нові хмарні API доповнюють широке впровадження Omniverse низкою світових лідерів у різних галузях, включно з:



WPP, найбільша у світі компанія з надання маркетингових і комунікаційних послуг, оголосила про початок нового етапу розвитку свого хмарного механізму генерації контенту Omniverse на основі штучного інтелекту, в результаті чого рішення на основі AI буде впроваджено в сектор роздрібної торгівлі та виробництва споживчих товарів.



Компанія Media.Monks оголосила про впровадження Omniverse для створення конвеєра генеративного AI й OpenUSD для створення контенту, що дає змогу забезпечити масштабність і гіперперсоналізацію на будь-якому шляху клієнта.



Continental, великий постачальник автомобілів, розробляє платформу цифрового двійника для оптимізації заводських операцій і прискорення виведення продукції на ринок.

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