ASUS представила рішення для центрів обробки даних на базі технології MGX

20 марта 2024 г., 12:35

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У межах участі в глобальній конференції зі штучного інтелекту NVIDIA GTC компанія ASUS презентувала свої GPU-сервери ESC NM1-E1 і ESC NM2-E1 на базі модульної еталонної архітектури NVIDIA MGX. Щоб допомогти задовольнити висхідні потреби в генеративному AI, ASUS використовує новітні технології NVIDIA, включно з GPU B200 Tensor Core, суперчипом GB200 Grace Blackwell і H200 NVL, щоб надати оптимізовані серверні рішення для AI та прискорити впровадження AI в широкому спектрі галузей.



Для підтримки підприємств у створенні власних генеративних середовищ AI ASUS пропонує широку лінійку серверів, від початкового рівня до high-end GPU-серверів, а також широкий спектр стійкових рішень із рідинним охолодженням для задоволення різних робочих навантажень. Крім того, використовуючи свій досвід MLPerf, команда ASUS прагне до досконалості, оптимізуючи апаратне та програмне забезпечення для навчання та підбиття підсумків на основі великих мовних моделей (LLM) і безперешкодно інтегруючи комплексні рішення для AI, щоб відповідати вимогливому середовищу AI-суперкомп'ютерів.



ESC N8-E11

Новітні 2U сервери ASUS NVIDIA MGX, ESC NM1-E1 і ESC NM2-E1, оснащені суперчипом NVIDIA GH200 Grace Hopper, який забезпечує високу продуктивність і ефективність. Процесор NVIDIA Grace включає ядра Arm Neoverse V9 CPU з Scalable Vector Extensions (SVE2) і працює на базі технології NVIDIA NVLink-C2C. У поєднанні з DPU NVIDIA BlueField-3 і мережевими адаптерами ConnectX-7 сервери на базі ASUS MGX забезпечують пропускну спроможність 400 Гбіт/с, придатну для розробки та розгортання AI на підприємствах. У поєднанні з NVIDIA AI Enterprise, наскрізною хмарною програмною платформою для створення і розгортання AI-додатків корпоративного рівня, ESC NM1-E1 на базі MGX забезпечує безпрецедентну гнучкість і масштабованість для центрів обробки даних, HPC, аналітики даних і додатків NVIDIA Omniverse, заснованих на AI.



RS720-E11-RS24U

Зростання числа додатків для роботи зі штучним інтелектом підвищило попит на передові технології охолодження серверів. Система охолодження ASUS direct-to-chip (D2C) пропонує швидкий і простий варіант, який вигідно відрізняється від конкурентів. Технологію D2C можна швидко розгорнути, що дає змогу знизити коефіцієнт ефективності енергоспоживання (PUE) у центрах обробки даних. Сервери ASUS ESC N8-E11 і RS720QN-E11-RS24U підтримують колектори та охолоджувальні пластини, що дає змогу реалізувати різні рішення з охолодження. Крім того, сервери ASUS оснащені теплообмінником із задніми дверима, сумісним зі стандартною конструкцією стійкових серверів, що позбавляє від необхідності заміни всіх стійок - для організації рідинного охолодження в стійці потрібні тільки задні двері. Тісно співпрацюючи з провідними постачальниками рішень для охолодження, ASUS пропонує комплексні рішення для охолодження корпоративного рівня і прагне мінімізувати викиди вуглекислого газу і споживання енергії, щоб допомогти в проєктуванні та будівництві більш екологічних центрів обробки даних.



ESC4000A-E12

Маючи провідний світовий досвід у сфері суперкомп'ютерних AI, ASUS пропонує оптимізований дизайн серверів та інтеграцію стійок для інтенсивних робочих навантажень. На GTC ASUS представила ESC4000A-E12, щоб продемонструвати некодовану платформу AI з інтегрованим програмним стеком, що дає змогу компаніям прискорити розробку AI на основі попереднього навчання LLM, тонкого настроювання й виводів, знижуючи ризики та час виходу на ринок без необхідності починати з нуля. Крім того, ASUS пропонує комплексне рішення для підтримки різних LLM-токенів від 7B, 33B і навіть понад 180B за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, забезпечуючи безперебійну диспетчеризацію серверних даних. Оптимізуючи розподіл ресурсів GPU для тонкого налаштування навчання, програмний стек забезпечує роботу додатків і робочих навантажень штучного інтелекту без зайвого витрачання ресурсів, що сприяє максимальній ефективності та окупності інвестицій (ROI). Крім того, синергія програмного та апаратного забезпечення ASUS забезпечує підприємствам гнучкість у виборі можливостей AI, які найкращим чином відповідають їхнім потребам, що дає змогу їм ще більше збільшити рентабельність інвестицій.



Інноваційний програмний підхід оптимізує розподіл виділених ресурсів GPU для навчання штучного інтелекту та складання прогнозів, підвищуючи продуктивність системи. Інтегрована синергія програмного й апаратного забезпечення дає змогу задовольнити різноманітні потреби в навчанні штучного інтелекту та дає змогу підприємствам будь-якого розміру, включно з малими та середніми підприємствами, легко й ефективно використовувати передові можливості штучного інтелекту.

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