Вже 900 ІТ-компаній обрали спеціальний простір «Дія.City»

20 марта 2024 г., 10:25

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«Дія.City» – це спеціальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Через порівняно менші податки, гнучкі форми наймання та додаткові можливості для залучення інвестицій його обрали для розвитку вже 900 ІТ-компаній, повідомляє «Міністерство цифрової трансформації».

Зокрема за останні два тижні до «Дія.City» доєдналися такі компанії:

Beholder – український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Лише тиждень тому вони залучили майже 1 млн дол. інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику.

Ukrspecsystems – виробник БпЛА, авіаційних систем та військового обладнання. Відомі своїми безпілотниками Shark та Mini Shark, які високо оцінюють українські військові. У свої розробки компанія інтегрує ШІ. Це дає змогу точніше націлюватися та вдосконалити розпізнавання зображень у режимі реального часу.

Silvaco – американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Компанія присутня в Північній Америці, Європі, Японії та Азії.

Habitat – студія, що займається веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів. Торік вони створили застосунок для італійського дому моди Fendi.

Kava Gaming – компанія, що працює над створенням відеоігор. У їхньому портфелі – понад 700 успішно запущених проєктів та понад 3 тис. закритих замовлень. Серед найуспішніших проєктів – 2D- та 3D-графіка для гри World of Tanks Blitz.

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