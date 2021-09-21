Новий смартфон Motorola moto g60 обладнано камерою 108 Мп

21 сентября 2021 г., 15:55

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Компанія Motorola анонсувала смартфон Motorola moto g60, який обладнано камерою з найбільшим серед своїх моделей сенсором 108 Мп. Він поєднується з абсолютно новою технологією Ultra Pixel. При цьому використовується піксельне поєднання, яке об’єднує 9 пікселів в один масивний 2,1-дюймовий Ultra Pixel, щоб надати у 9 разів більшу чутливість до світла. На додаток є ультраширококутний об’єктив 118º, а також об’єктив Macro Vision, який перенесе у 4 рази ближче до об’єкта, ніж звичайний. Камера має датчик глибини.

А серед нових цікавих функцій камери, зазначимо режим подвійного фільмування, який дозволяє одночасно записувати за допомогою основної та селфі-камери, показуючи як користувача, так і об’єкт знімання, щоб одночасно показувати обидві сторони однієї історії.

Модель moto g60 має акумулятор місткістю 6000 мАг, для якого зазначено до 54 годин безперервного живлення. Він працює із технологію TurboPower 20, яка дає години роботи за лічені хвилини зарядки.

Смартфон побудовано на процесорі Snapdragon 732G у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті. А вбудоване сховище вміщує до 128 ГБ. До цього можна додати ще до 1 ТБ за допомогою карти microSD.

В moto g60 використовується 6,8-дюймовий дисплеї Max Vision FHD+ із сумісністю з технологію HDR10. Це перший пристрій Motorola з частотою оновлення 120 Гц.

Зазначено, moto g60 буде доступний в Україні вже у жовтні за орієнтовною роздрібною ціною 6999 грн на період пре замовлення, та за регулярною роздрібною ціною 7499 грн.

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