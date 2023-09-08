Deucalion – перший суперкомп'ютер EuroHPC на базі процесорів ARM

8 сентября 2023 г., 16:35

На недавній офіційній церемонії запуску в експлуатацію суперкомп'ютера Deucalion, який розміщений в Університеті Мінью в Гімарайнші, Португалія, були присутні представники уряду країни й португальського фонду науки та технологій.



Продуктивність суперкомп'ютера Deucalion складає більш як 10 петафлопс, тому він є найпотужнішим у Португалії. Цю систему було поставлено компанією Fujitsu Technology Solutions. Deucalion був створений у рамках програми EuroHPC, поєднуючи процесори ARM A64FX та технологію Bull Sequana. Таким чином, Deucalion став першим суперкомп'ютером EuroHPC на базі процесорів ARM, що відкриває дорогу Європейській процесорній ініціативі, спрямованій на розробку європейських енергоефективних мікропроцесорів та прискорювачів.



Нагадаємо, що EuroHPC - це юридична та фінансова організація, яка створена у 2018 році для того, щоб Європейський союз та країни-учасниці EuroHPC могли координувати свої зусилля та об'єднувати ресурси з метою перетворення Європи на світового лідера в галузі суперкомп'ютерів. На сьогодні EuroHPC вже закупила вісім суперкомп'ютерів.

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