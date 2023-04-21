Новий ноутбук Acer Swift X 16 оснащено процесорами AMD Ryzen 7040 і відеокартами NVIDIA GeForce RTX 40

21 апреля 2023 г., 17:35

0

Tweet

Компанія Acer анонсувала новий ноутбук Swift X 16 (SFX16-61G), який призначено для представників творчих професій, тому розробники передбачили пакет функцій, які стануть у пригоді під час 3D-рендерингу, редагування відео та роботи над дизайнерськими проєктами.



Ноутбук має OLED-екран зі співвідношенням сторін 16:10 та піковою яскравістю 500 ніт, який відтворює 100% колірного простору DCI-P3. Попри невелику товщину 17,9 мм, корпус ноутбука Swift X 16 умістив процесор AMD Ryzen 9 7940H та високопродуктивну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050. Щоб користувачам було легше повністю розкрити свій творчий потенціал і можливості такої апаратної конфігурації, пристрій постачається з пакетом драйверів NVIDIA Studio. Ноутбук оснащено ефективною системою охолодження TwinAir, акумулятором збільшеної місткості та всіма необхідними портами для передавання інформації та підключення периферійних пристроїв. Крім того, цей пристрій із відеокартою RTX підходить для проведення відеоконференцій і потокових трансляцій відео, адже розробники обладнали його вебкамерою з роздільною здатністю 1080p Full HD, що підтримує технологію Acer Temporal Noise Reduction (TNR) і пакет технологій для підвищення якості відео за допомогою штучного інтелекту.



На передній частині корпусу Acer Swift X 16 є довга заглибина, що дає змогу легко відкрити кришку пристрою, а шарніри та вентиляційні отвори приховано під алюмінієвою верхньою панеллю. Розробники прагнули зробити пристрій якомога легшим і тоншим: ноутбук важить 1,9 кг, а товщина його корпусу складає 17,9 мм. Робоча площа гладенької сенсорної панелі збільшилася порівняно з попередньою моделлю на 33%. Отже, вона стала найбільшою з-поміж сенсорних панелей, які встановлює на свої ноутбуки компанія Acer.



Пристрій оснащено OLED-екраном із діагоналлю 16 дюймів та роздільною здатністю 3,2K (3200x2000), який пройшов сертифікацію на відповідність стандартам VESA DisplayHDR TrueBlack 500 та TÜV Rheinland Eyesafe, тому забезпечує максимально комфортний перегляд. OLED-дисплей вирізняється високими показниками пікової яскравості (500 нітів), частоти оновлення (120 Гц) і часу відгуку (0,2 мс), а також відтворює 100% колірного простору DCI-P3. Рамки екрана стали вужчими порівняно з попередніми моделями. За співвідношення сторін 16:10 це дало змогу суттєво збільшити корисну площу дисплея.



Розробники оснастили ноутбук Acer Swift X 16 процесором AMD Ryzen 9 7940H з вбудованою відеокартою AMD Radeon 780M, який має вісім ядер і споживає до 45 Вт. Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 втілила в собі новітню технологію трасування променів, елементи штучного інтелекту й апаратні засоби кодування відео за стандартом AV1. Вона підтримує пакет драйверів NVIDIA Studio, а також низку ексклюзивних засобів, зокрема NVIDIA Omniverse, NVIDIA Broadcast і NVIDIA Canvas. Таке поєднання апаратних і програмних засобів забезпечує надзвичайну продуктивність, а також підходить для роботи з найпопулярнішими програмами для творчої роботи.



Аби потужні компоненти не перегрівалися під час напруженої роботи, а заряду акумулятора завжди вистачало на реалізацію проєктів, розробникам довелось внести великі зміни в конструкцію та застосувати низку інноваційних рішень. Ці рішення втілилися в системі охолодження TwinAir, завдяки якій ноутбук Swift X 16 забирає на 36% більше повітря. Завдяки збільшеним вентиляторам, спеціальному турборежиму та оригінальній конструкції клавіатури, що слугує свого роду повітрозабірником, система охолодження ефективно відводить тепло, підтримуючи оптимальну температуру навіть під час тривалих сеансів роботи з ресурсомісткими програмами та потокового передавання.



Ноутбук Acer Swift X 16 оптимізовано для проведення відеоконференцій і потокових трансляцій, а також ведення відеоблогів, оскільки його оснащено вебкамерою з роздільною здатністю 1080p Full HD з підтримкою технології Acer PurifiedView. За допомогою штучного інтелекту ця технологія забезпечує роботу таких функцій, як Background Blur («Розмивання фону»), Automatic Framing («Автоматичне кадрування») і Eye Contact («Зоровий контакт»). Разом із технологією Acer Temporal Noise Reduction (TNR) вона забезпечує високу якість зображення навіть за низької освітленості. Їх доповнює технологія штучного інтелекту, яка придушує сторонні шуми та забезпечує чітке звучання голосу під час відеоконференцій або запису відео, – Acer PurifiedVoice.



Ноутбук обладнано модулями оперативної пам’яті LPDDR5 загальним обсягом до 16 ГБ, SSD-накопичувачем з інтерфейсом PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ та слотом для використання карт пам’яті формату MicroSD. Щоб забезпечити зручне під’єднання периферійних пристроїв і передавання даних, розробники передбачили два порти USB Type-C і роз’єм HDMI 2.1. Надійне та швидкісне підключення до мережі здійснюється за новітнім стандартом Wi-Fi 6E.



Завдяки ОС Windows 11 та сканеру відбитків пальців ноутбук підтримує функції зручного та безпечного входу в систему Windows Hello і Wake on Voice. Приємним доповненням стане багатофункціональний персональний помічник Cortana із голосовим керуванням.



Ноутбук Acer Swift X 16 (SFX16-61G) надійде у продаж в Україні у липні з початковою ціною 62999 грн.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень