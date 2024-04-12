Huawei анонсувала MateBook X Pro на базі AI-чипа Intel та з HarmonyOS

12 апреля 2024 г., 12:25

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Як повідомляє Nikkei Asia, компанія Huawei Technologies у четвер представила свій перший ПК на базі штучного інтелекту, заявивши, що він буде оснащений новітнім процесором Intel і працюватиме під управлінням власної операційної системи.



Ця заява була зроблена попри тиск на компанію з боку США, які різко обмежили її доступ до передових американських технологій.



За словами Річарда Ю (Richard Yu), генерального директора підрозділу споживчого бізнесу Huawei, новий комп’ютер, який отримав назву MateBook X Pro, працюватиме під управлінням HarmonyOS і використовуватиме розроблену компанією AI-систему на базі Pangu Large LLM.



На весняному заході компанії, присвяченому запуску нового продукту, Річард Ю сказав, що комп’ютер буде оснащений процесором Intel Core Ultra 9, першим чипом американської компанії, виготовленим за допомогою передового обладнання для ультрафіолетової літографії (EUV).



Intel позиціює свій процесор Core Ultra як необхідний елемент для того, щоб комп’ютер міг самостійно виконувати операції зі штучним інтелектом, а не покладатися на доступ до серверів штучного інтелекту в хмарі.



За словами Huawei, MateBook X Pro значно легший за Apple MacBook Pro і може виконувати деякі завдання швидше.



Річард Ю сказав, що хоча MateBook X Pro був розроблений з урахуванням власної розробки Pangu LLM, він також може використовувати моделі зовнішніх партнерів, включаючи Ernie Bot від Baidu та Spark від iFlytek.



Intel прогнозує, що до 2025 року буде поставлено 100 мільйонів комп’ютерів зі штучним інтелектом на базі процесора Core Ultra.



Huawei зробила швидкі кроки на китайському ринку ноутбуків. Згідно з останніми даними Canalys, вона є третім за величиною виробником ПК з часткою 9% станом на третій квартал 2023 року. Ноутбуки є частиною стратегії Huawei з розширення екосистеми HarmonyOS.



Діагональ нового MateBook X Pro така як й у попередньої моделі - 14.2 дюйма.



Компанія заявила, що її комп’ютер використовує передові OLED-дисплеї, які допомагають зменшити вагу та пропонують кращу кольорову контрастність. OLED-дисплеї вже стали ключовим елементом смартфонів преміумкласу, включаючи iPhone. Apple працює над тим, щоб впровадити такі дисплеї у свої iPad, а також оцінює, чи варто використовувати їх на MacBook.



За словами Річарда Ю, MateBook X Pro може обробляти відео з роздільною здатністю 4K на 27% швидше, ніж MacBook Pro з процесором Apple M3, який працює на базі цього ж процесора. За даними компанії, MateBook X Pro важить 980 грамів, тобто набагато легше, ніж 14-дюймового MacBook Pro з його 1,6 кг.



Huawei заявила, що MateBook X Pro надійде у продаж в Китаї 18 квітня і коштуватиме 14 999 юанів (2027 дол.).

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