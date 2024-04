Acer розширює лінійку Chromebook Plus

19 апреля 2024 г., 17:25

Розширюючи свою лінійку ноутбуків Chromebook Plus, компанія Acer оголосила про випуск Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) – максимально продуктивної, компактної та надійної моделі під керуванням ChromeOS, що має чимало корисних функцій на основі ШІ.



«Новий Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) – це актуальне нині поєднання портативної конструкції, 14-дюймового дисплея Full HD і ультрапродуктивних технологій, що дає користувачам змогу максимально ефективно використовувати всі можливості нового Chromebook Plus, – розповідає Джеймс Лін (James Lin), генеральний менеджер відділу ноутбуків Acer – Студенти, компанії, сім’ї та загалом будь-які користувачі, які прагнуть продуктивно працювати, повсякчас бути на зв’язку та послуговуватися прогресивними технологічними досягненнями, можуть легко досягти цього завдяки пристроям Acer Chromebook Plus».



Як і всі ноутбуки Acer Chromebook Plus, нова модель Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) надає додаткові переваги для виконання щоденних завдань. Завдяки процесору Intel Core i3-N305 і 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 модель Acer Chromebook Plus 514 відзначається удвічі вищою швидкодійністю й розширеними можливостями для обробки та зберігання даних. Це зумовлює оперативність відгуку та незмінно ефективну роботу в багатозадачному режимі: під час використання вбудованих програм на базі штучного інтелекту, як-от Google Docs і Google Photos, перегляду шоу у форматі Full HD на дисплеї 1080p або монтування відео за допомогою LumaFusion. Крім того, потужний процесор і акумуляторна батарея, що передбачає до 11 годин автономної роботи й підтримує технологію швидкого заряджання, забезпечують безперебійну роботу пристрою протягом усього дня.



14-дюймовий дисплей Full HD із технологією IPS має яскравість 300 ніт і широкі кути огляду. Такий дисплей є «палітрою» для інструментів із графічного дизайну та редагування фотографій на базі ШІ, як-от Magic Eraser у вбудованій програмі Google Photos, а також Adobe Photoshop і Adobe Express на базі генеративного штучного інтелекту Adobe Firefly. Крім того, доступні моделі Chromebook Plus 514 як із сенсорним екраном, так і без нього. Спеціальне покриття із захистом від відблисків забезпечує якісне зображення навіть за яскравого зовнішнього освітлення.



Завдяки комбінації технології швидкого й надійного з’єднання Wi-Fi 6E та інструментів для відеоконференцій, якими оснащено Chromebook Plus 514, спілкування буде легким і приємним. Вебкамеру 1080p із технологією усунення відеошуму Temporal Noise Reduction (TNR) оснащено засобами на основі ШІ, що покращують чіткість зображення, рівень освітлення й розмиття тла. Вбудована у вебкамеру функція автоматичного експонування за рисами обличчя регулює експозицію відповідно до умов освітлення навколо обличчя для отримання більш компліментарного зображення. Об’єктив Blue Glass гарантує високу якість картинки навіть за тьмяного світла. Для забезпечення конфіденційності затвор вебкамери можна закрити, подвійні мікрофони вимкнути, а камеру – відключити одним натисканням кнопки. Пристрій оснащено подвійними спрямованими вгору динаміками з технологією DTS Audio.



Моделі з нової лінійки постачатимуться в конфігураціях з обсягом накопичувача до 512 ГБ. Завдяки функції синхронізації файлів користувачі Acer Chromebook Plus 514 можуть скористатися програмами Google Docs, Google Sheets і Google Slides будь-де та будь-коли – навіть без підключення до Інтернету.



Acer Chromebook Plus 514 створено як портативний, але надійний ноутбук, здатний забезпечити продуктивний робочий процес у дорожніх умовах протягом усього дня. Новий хромбук завважки 1,43 кг і завтовшки 20,5 мм відповідає американському військовому стандарту MIL-STD 810H, завдяки чому він є стійким до щоденного зношування. Крім того, підтримка технології Bluetooth 5.2 і наявність повного набору роз’ємів, зокрема двох портів USB 3.2 Type-C 1-го покоління (по одному з кожного боку) із можливістю заряджання через USB, дає змогу підключати ноутбук до найсучасніших пристроїв.



У новий Acer Chromebook Plus 514 вбудовано програму Chrome Education Upgrade, призначену для зручного керування пристроями в освітніх закладах. Chrome Education Upgrade допомагає адміністраторам керувати пристроями та пропонує політики, що значно полегшать використання всіх функцій Chromebook Plus. Acer Chromebook Plus 514 – пристрій, який підійде не лише викладачам і працівникам освітніх установ, а й студентам вищих навчальних закладів. Власники цього ноутбука отримають доступ до різноманітних інструментів, як-от Screencast, Adobe Express і File Sync, що сприяють підвищенню ефективності навіть під час роботи в режимі офлайн. Завдяки засобам керування адміністратори мають змогу максимально підвищити продуктивність, оптимізувати використання пристроїв і без проблем розгорнути конфігурації систем захисту, аби убезпечити шкільну спільноту від загроз. Поза тим адміністратори можуть послуговуватися такими корисними функціями Chrome Education Upgrade, як автоматична реєстрація та цілодобова підтримка від Google.



Нова лінійка Chromebook Plus передбачає також підтримку програми Chrome Enterprise Upgrade, яка надає доступ до вбудованих бізнес-функцій ChromeOS. Acer Chromebook Plus Enterprise 514 дає співробітникам ІТ-відділів і персоналу, що його вони обслуговують, змогу швидко входити до системи за допомогою функції автоматичної реєстрації та ефективно працювати (завдяки простим у керуванні політикам пристроїв, які спрощують їх використання), а також захищати дані та користувачів, адже хромбук передбачає можливість керування даними й віддаленого очищення пристроїв для запобігання витоку даних. Цілодобова технічна підтримка й допомога з усунення несправностей у ChromeOS, яку надають ІТ-адміністратори, значно спрощують запровадження оновлень, створення аналітичних звітів і розв'язання технічних проблем.



Модель Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) надійде у продаж в Україні у червні 2024 року за початкову ціну 20499 грн.

