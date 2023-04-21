Ринкова частка SK Hynix у сегменті пам’яті з високою пропускною здатністю перевищить 50% у 2023 р.

21 апреля 2023 г., 16:25

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Значне зростання поставок серверів штучного інтелекту зумовило попит на пам’ять з високою пропускною здатністю (HBM). За даними TrendForce, трьома найбільшими постачальниками HBM у 2022 році були SK hynix, Samsung і Micron, з частками ринку 50%, 40% і 10% відповідно.





Крім того, специфікації високорівневих графічних процесорів АІ, призначених для глибокого навчання, призвели до ітерації продуктів HBM. Щоб підготуватися до запуску NVIDIA H100 та AMD MI300 у другому півріччі 2023 р., всі три основні постачальники планують масове виробництво продуктів HBM3. Наразі SK hynix є єдиним постачальником, який масово виробляє продукцію HBM3, і, за прогнозами, збільшить свою частку на ринку до 53%, оскільки все більше споживачів переходять на цю памʼять. Очікується, що Samsung і Micron почнуть масове виробництво десь наприкінці цього року або на початку наступного, з частками ринку HBM 38% і 9% відповідно.





Очікується, що обсяг поставок серверів АІ збільшиться на 15,4% у 2023 році





Сервери під DM/ML AI оснащені в середньому чотирма або вісьмома відеокартами високого класу і двома основними серверними процесорами x86. Ці системи в основному використовуються провідними американськими провайдерами хмарних сервісів, такими як Google, AWS, Meta і Microsoft. Аналіз TrendForce показує, що обсяг поставок серверів з високорівневими GPGPU збільшився приблизно на 9% у 2022 році, причому приблизно 80% з них буде сконцентровано у восьми найбільших постачальників хмарних сервісів у Китаї та США. У цьому році Microsoft, Meta, Baidu та ByteDance запустять генеративні продукти і послуги АІ, що ще більше збільшить поставки відповідних серверів. За оцінками, у 2023 року обсяг поставок серверів під АІ збільшиться на 15,4%, а в період по 2027 рік прогнозується середньорічний темп зростання поставок буде на рівні 12,2%.





TrendForce зазначає, що зростання кількості серверів зі штучним інтелектом, ймовірно, збільшить попит на оперативну пам’ять. У той час як звичайні сервери мають 500-600 ГБ серверної оперативної пам’яті, сервери АІ потребують значно більше - в середньому 1,2-1,7 ТБ з 64-128 ГБ на модуль. Але помітного поштовху до розширення ємності SSD поки що не спостерігається. Однак, з точки зору інтерфейсу, PCIe 5.0 є більш переважним, коли мова йде про задоволення потреб високошвидкісних обчислень. Крім того, сервери АІ, як правило, використовують GPGPU, і з конфігураціями NVIDIA A100 80 ГБ з чотирма або вісьмома графічними процесорами використання HBM становитиме близько 320-640 ГБ. Оскільки моделі АІ стають дедалі складнішими, попит на серверну DRAM, SSD та HBM зростатиме одночасно.

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