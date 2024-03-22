Microsoft випустила перші Surface зі спеціальною кнопкою «Copilot»

22 марта 2024 г., 11:35

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Microsoft офіційно представила свої перші комп'ютери Surface зі спеціальною кнопкою «Copilot» на клавіатурі для швидкого доступу до чат-бота.

Microsoft намагається продемонструвати зручність генеративного штучного інтелекту на відстані одного натискання клавіші за допомогою двох нових ПКдля бізнесу: нового трансформера Surface Pro 10 та Surface Laptop 6.

Виробник називає ці нові пристрої комп'ютерами зі штучним інтелектом. І мова не тільки про нову клавішу, яка дозволяє користувачам відкривати панель Copilot у будь-який час з правого боку екрану. Кожен комп'ютер базується на процесорі Intel Core Ultra, що містить спеціальний нейронний модуль, або NPU.

Зазначається, що коли процесори з NPU використовуються на ПК, переваги включають в себе швидшу реакцію та кращу безпеку.

З точки зору продуктивності у компанії повідомляють, що Surface Laptop 6 в 2 рази швидший за Laptop 5, а Surface Pro 10 на 53% - за Pro 9. Переваги інтеграції NPU включають функції АІ, такі як Windows Studio Effects і Live Captions, а також можливість для компаній і розробників створювати власні програми та досвід роботи зі штучним інтелектом.

Необхідно відзначити, що презентація Surface відбулася через два тижні після того, як Apple представила MacBook Air, які постачаються з оновленим прискорювачем Neural Engine в чипі M3.

Нові Surface Pro та Surface Laptop на ринку США будуть запропоновані по ціні від 1 199 доларів і можуть мати до 64 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач 1 ТБ. Пристрої доступні для попереднього замовлення вже сьогодні на деяких ринках, а поставки розпочнуться 9 квітня.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365