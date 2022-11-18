Нові жорсткі диски Seagate Exos 2X18 мають швидкість до 554 МБ/с

18 ноября 2022 г., 15:15

Компанія Seagate оголосила про випуск жорстких дисків Exos 2X18, які вміщують 16 або 18 ТБ, водночас їхню продуктивність в операціях послідовного читання і запису можна порівняти з SATA SSD.



Нові накопичувачі випускаються з інтерфейсами SATA 6 Гбіт/c і SAS 12 Гбіт/c. Для пристроїв з підтримкою SATA заявлена максимальна пропускна здатність 554 МБ/с, а для SAS-моделей - 545 МБ/с. Усі чотири диски характеризуються середньою латентністю 4,16 мс, а в операціях із випадковим читанням/записом забезпечують 304/560 IOPS.



У конструкції новинок використано подвійний актуатор, швидкість обертання їхніх пластин становить 7200 об/хв, до їхнього складу входить 256 МБ кеш-пам'яті. Пристрої підтримують фірмові технології виробника, включно з PowerChoice (для управління енергоспоживанням у режимі очікування), PowerBalance (для управління енергоспоживанням в активному режимі) та гаряче підключення.



Seagate націлює нові накопичувачі Exos 2X18 на сферу дата-центрів, тому вони здатні працювати в режимі 24/7. Для них заявлена гарантія протягом п'яти років.

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