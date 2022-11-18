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Витяг про місце проживання тепер можна швидко отримати в застосунку «Дія»

18 ноября 2022 г., 14:15
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Витяг про місце проживання тепер можна швидко отримати в застосунку «Дія»У застосунку «Дія» тепер можна згенерувати витяг про місце проживання. Послуга з червня була доступна на порталі, а відтепер і в мобільному додатку. Цей документ необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу. Раніше для оформлення документа необхідно було йти до відповідних органів реєстрації та стояти в чергах, щоб отримати паперову довідку.

Тепер всю інформацію, яка міститься в документі, державні органи можуть перевірити в реєстрах, а переконатися в дійсності витягу можна просто відсканувавши QR-код. З оновленням «Дії» витяг можна швидко завантажити на смартфон. Так само в застосунку можна замовити витяг про місце проживання дітей.

Для цього необхідно:

  • у розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;
  • оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;
  • натисніть «Замовити витяг»;
  • ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин;
  • якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.

Послуга реалізована «Мінцифрою» спільно з «Міністерством внутрішніх справ України» та «Державною міграційною службою України» за підтримки програми EGAP «Фонду Східна Європа», що фінансується урядом Швейцарії.

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