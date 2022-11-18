Понад 100 магазинів Rozetka працюють навіть під час відключень електрики

18 ноября 2022 г., 16:15

Як повідомив Владислав Чечоткін, співзасновник та співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua, понад 100 точок видачі маркетплейсу вже обладнані генераторами та супутниковим інтернетом Starlink. Планується, що до кінця тижня їх кількість перевищить 170.

Слід зазначити, що згідно даними на сайті компанії наразі працює 270 точок видачі Rozetka у 75 населених пунктах України. З адресами пунктів, що можуть працювати незалежно від відключень електрики, можна ознайомитись за посиланням. Там можна не лише забрати замовлення, зроблене онлайн, але й придбати наявний товар з вітрин.

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