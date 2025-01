Lenovo презентувала нові пристрої AI Yoga та IdeaPad

13 января 2025 г., 12:25

На виставці CES 2025 компанія Lenovo анонсувала лінійку нових пристроїв Lenovo Yoga та IdeaPad для творчих завдань. Продукти, анонсовані на CES 2025, включають:



- Lenovo Yoga Slim 9i (14'') з OLED-дисплеєм PureSight Pro1;

- Lenovo Yoga Book 9i (14'') з двома збільшеними OLED-дисплеями PureSight;

- Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14'') – це ПК Copilot+ з OLED-дисплеєм PureSight і процесором Intel Core Ultra Series 2;

- Yoga Tab Plus – перший планшет Lenovo з вбудованим AI.



Lenovo Yoga Slim 9i (14'') – перший ноутбук з технологією CUD (camera-under-display) laptop. Пристрій має 14-дюймовий OLED-дисплей PureSight Pro з роздільною здатністю 4K 120 Гц. Дисплей PureSight Pro підтримує Delta E<1, 100% sRGB, P3 та Adobe RGB для високої точності передачі кольорів. Кришка дисплея захищена ударостійким склом, яке витримує тиск, падіння та подряпини, зберігаючи при цьому ноутбук у безпеці. Функція приховування камери під панеллю дисплея до тих пір, поки вона не знадобиться, означає чистий, цілісний екран без вирізу для камери, що робить Lenovo Yoga Slim 9i (14'') першим у світі ноутбуком зі співвідношенням екрана до корпусу 98%, що створює враження більшого екрана, ніж зазвичай буває у 14-дюймових ноутбуків.



Ноутбук працює на базі Windows 11 Copilot+ та оснащений процесором Intel Core Ultra 7 з 48 TOPS NPU. Lenovo AI Core використовує NPU для прискорення роботи важких креативних застосунків і динамічного налаштування параметрів за допомогою адаптивного керування живленням. Lenovo Yoga Slim 9i (14'') оснащений акумулятором ємністю 75 Вт-год і парою портів Thunderbolt 4, що робить ноутбук надзвичайно портативним пристроєм вагою 1,19 кг, який забезпечує потужну продуктивність та до 17 годин автономної роботи.



Тонший, легший і з більшим акумулятором Lenovo Yoga Book 9i (14'') – ноутбук з двома екранами, що трансформується. Два 14-дюймові сенсорні OLED-дисплеї PureSight зі 100% підтримкою DCI-P3, VRR (змінною частотою оновлення) 120 Гц і яскравістю 500 ніт мають співвідношення активних сторін (AAR) 94%, на 2,1% більше, ніж у попередньому поколінні. Екрани об'єднані звуковою панеллю, що обертається на 360 градусів, з чотирма динаміками Dolby Atmos для повного звучання і глибоких басів. Пристрій оснащений акумулятором місткістю 88 Вт-год для тривалого використання без підзарядки, а його вага становить 1,22 кг, тому його легко взяти з собою в поїздку.



Функції штучного інтелекту в Yoga Book 9i (14'') спрощують робочі процеси та збільшують час автономної роботи ноутбука. Функції AI охоплюють:



- Smart Note: змінює вигляд текстових нотаток та ескізів, додаючи до них естетичну візуальну компоненту, що покращує процес ведення нотаток;

- Smart Reader: створює короткий огляд книг у бібліотеці користувача, щоб швидко і легко вирішити, що читати далі.



Двоекранний дизайн дає нові можливості для використання, наприклад, одного екрана як робочого, а іншого – як ескізного блокнота або ж для запуску програмного забезпечення для генерації зображень з AI. Продуктивність і досвід спілкування також стають кращими завдяки двоекранному дизайну, адже на одному екрані можна проводити відеодзвінки, а на іншому використовувати блокнот або вносити правки у документ. Пристрій також підтримує Air Gestures – жести руками, які можна використовувати для переміщення вікон, прокрутки сторінок і створення скриншотів.



Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14'') – це Copilot+ PC на базі Intel Core Ultra з 45 TOPS NPU, з можливістю розгортання на 360 градусів та стилусом Yoga Pen, що входить до комплекту.



Пристрій має 14-дюймовий PureSight 16:10 WQHD+ динамічний OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1100 ніт. ПК оснащений акумулятором місткістю 75 Вт-год для тривалого автономного використання, важить 1,32 кг. Lenovo Yoga 9i Aura Edition має унікальні функції, притаманні лише ноутбукам лінійки Aura Edition. Це Smart Modes, які пропонують більший контроль над налаштуванням ПК, адаптуючись «на льоту» до потреб користувача, хай то робота, відпочинок, творчість тощо. Ось деякі з них:



- Attention Mode: режим «Увага» дозволяє користувачам блокувати вебсайти, що відвертають, щоб зосередитися на виконанні завдань.

- Wellness Features: режим має функції оздоровлення очей і попередження про порушення постави, щоби боротися з втомою і нагадувати про необхідність робити перерви.

- Collaboration Tools: налаштування для зручної роботи під час відеодзвінків, зокрема покращення якості зображення в умовах низької освітленості, розмиття фону тощо.

- Shield Mode: захист за допомогою таких функцій, як сповіщення про конфіденційність, захист конфіденційності та автоматична підказка про увімкнення VPN, щоб допомогти убезпечити дані під час роботи з конфіденційною інформацією.

- Smart Share: обмін зображеннями за допомогою штучного інтелекту між смартфонами та ноутбуками. Дозволяє просто перетягувати нещодавні зображення між пристроями. Функція підтримує платформи Android та iOS.

- Smart Care: усунення несправностей у режимі реального часу за допомогою технічних спеціалістів Lenovo, доступних як через ПК, так і через телефон.



Планшет з вбудованим штучним інтелектом Yoga Tab Plus дає можливості для підвищення продуктивності, творчості та розваг на новому рівні завдяки AI. Пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з графічним процесором 20 TOPS, вбудованими великими мовними моделями та функціями штучного інтелекту AI Now. Yoga Tab Plus демонструє переваги штучного інтелекту, включаючи конфіденційність даних, підвищену безпеку та автономну функціональність AI.



Yoga Tab Plus дозволяє користуватися хмарними рішеннями з AI, наприклад, помічником для написання нотаток AI Note, AI Transcript для перетворення голосу в текст і підбиття підсумків тощо. Yoga Tab Plus можна поєднати з клавіатурою і стилусом Lenovo Tab Pen Pro, який дає тактильний зворотний зв'язок та природний звук під час письма.



Yoga Tab Plus також є потужним розважальним пристроєм, оскільки має 12,7-дюймовий дисплей PureSight Pro з антибліковим покриттям PureSight Pro з яскравістю 900 ніт, частотою оновлення 144 Гц та 100% охопленням кольорів за стандартом DCI-P3. Враження доповнюється потужним звуком від Harman Kardon, який відтворюється 4 низькочастотними та 2 високочастотними динаміками, а також акумулятором з місткістю 10200 мАг, швидкою зарядкою та Wi-Fi 7.

