Lenovo представила нові робочі станції з AI-прискоренням

На виставці Innovation World 2025 у Берліні компанія Lenovo продемонструвала оновлені робочі станції з AI-прискоренням.



Робоча станція ThinkPad P16 Gen 3 отримала процесори Intel Core Ultra 200HX до 24 ядер з вбудованим NPU для обробки штучного інтелекту та відеокарту NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell з 24 ГБ VRAM. Технічні характеристики включають до 192 ГБ DDR5 пам'яті, три SSD M.2 PCIe Gen5 по 4 ТБ та батарею 99,9 Вт-год.



ThinkPad P1 Gen 8 – мобільне рішення для професіоналів. При вазі від 1,84 кг пристрій оснащений процесорами Intel Core Ultra 200 серії H до 16 ядер та відеокартою NVIDIA RTX PRO 2000.



Зазначено, ThinkPad P16v Gen 3, P16s i Gen 4 та P14s i Gen 6 надійдуть у продаж у вересні 2025 року, ThinkPad P16 Gen 3 та P1 Gen 8 — в жовтні.



Також було продемонстровано ThinkVision P40WD-40 — 39,7-дюймовий вигнутий дисплей з роздільною здатністю 5120×2160 та змінною частотою оновлення від 24 до 120 Гц. Монітор функціонує як повноцінна док-станція з Thunderbolt 4, зарядкою до 140 Вт та портом Ethernet 2,5G. Особливість — технологія DisplayPort Power Saving, що заощаджує на третину більше енергії.



Лінійка ThinkPad Smart Docks отримала три нові моделі: Thunderbolt 5 (до 120 Гбіт/с, підтримка трьох дисплеїв 8K), Thunderbolt 4 Gen 2 та USB4 Smart Dock з покращеними можливостями підключення та зарядкою до 180 Вт.



Lenovo також запустила AI PC Agent Pilot Program на базі Intel AI Assistant Builder — інструментарій для створення захищених AI-рішень з локальним зберіганням даних. Пілотний проєкт автоматизує робочі процеси редакцій, включаючи перевірку форматування та підбір рецензентів.



Сервіс AI Fast Start забезпечує швидке корпоративне впровадження AI-технологій з персоналізованим налаштуванням та експертною підтримкою.



Слід також зазначити, що пристрій категорії Copilot+ PC, ThinkPad X9 Aura Edition з продуктивністю AI понад 40 TOPS, тепер доступний у новому кольорі Glacier White.



Було продемонстровано й Lenovo Magic Bay HUD — проєкційний дисплей для розширення робочого простору, який кріпиться магнітом та виводить транскрипції й сповіщення поза головним екраном.



Своєю чергою, ПК ThinkCentre neo Ultra Gen 2 отримав підтримку NVIDIA RTX 5060 Ti для локального розгортання великих мовних моделей та можливість підключення семи дисплеїв.

