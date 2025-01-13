Світовий ринок АІ-навчання роботів перевищить 100 млрд дол. до 2028 року

13 января 2025 г., 11:45

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Останні дослідження TrendForce показують, що до 2028 року світовий ринок LLM в галузі робототехніки, включаючи навчання AI та рішення AIGC, перевищить 100 млрд дол. із середньорічним темпом зростання 48,2% з 2025 по 2028 рік.

Аналітики зазначають, що по мірі того, як людиноподібні роботи стають все більше високоінтегровані та переходять від промислових застосувань до домашнього застосування, навчання на моделях AI буде ставати все більш важливим.

На CES 2025 NVIDIA представила платформу Cosmos, яка інтегрує в собі модель World Foundation Model (WFM). Очікується, що це рішення стане ключовим драйвером зростання ринку.

Платформа Cosmos, тісно пов'язана з розробкою роботів, використовує реальні дані та дані, згенеровані АІ, для створення цифрових середовищ-двійників для навчання. Такий підхід пропонує такі переваги, як зниження витрат, спрощення процесів, індивідуальне навчання та більш реалістичні симуляції взаємодії.

NVIDIA прагне прискорити розвиток технологій робототехніки загального призначення за допомогою Cosmos, визнаючи еволюцію АІ від генеративного до агентного і, зрештою, до фізичного. Цей розвиток має вирішальне значення для автономних транспортних засобів і роботів для вдосконалення процесів навчання і досягнення ширшого комерційного застосування.

Однією з ключових проблем у навчанні роботів є розрив між симуляцією та реальністю - невідповідність між віртуальним навчальним середовищем та реальними умовами. Глибоке навчання та нейронні мережі в основному покладаються на симульовані дані, що може призвести до неефективної роботи в реальних умовах через невідповідність фізичним властивостям, даним датчиків та динаміці виконавчих механізмів.

NVIDIA представила модель NaVILA в грудні 2024 року, щоб подолати цей розрив, дозволяючи роботам розуміти команди на природній мові без попереднього навчання або мапування та орієнтуватися у складній місцевості за допомогою візуальних систем і технології LiDAR.

Наразі на навчання AI і рішення AIGC припадає 10% вартості людиноподібних роботів, що становить найбільшу частку витрат на програмне забезпечення. Інші статті витрат включають операційні системи (4%) та автономну навігацію (3%).

Кілька ключових гравців в екосистемі NVIDIA стимулюють розвиток технологій моделювання роботів. Такі компанії, як Siemens, Vention та Hexagon спеціалізуються на моделюванні роботів, в той час як Rockwell Automation, PTC та Cadence зосереджені на системах автоматизації інженерних розрахунків (CAE) та рішеннях по оцифровці обʼєктів. Крім того, MetAI, тайванський стартап, вносить свій вклад в екосистему інноваційними рішеннями.

TrendForce підкреслює, що платформа NVIDIA Cosmos готова вирішити проблеми прогалин у навчанні, підкреслюючи важливість симуляцій великих моделей АІ. Ця розробка знаменує собою важливий крок до комерціалізації людиноподібних роботів та їх інтеграції в повсякденне життя.

Очікується, що провідні розробники людиноподібних роботів, включаючи Figure AI і 1X, стануть одними з перших користувачів платформи Cosmos, створюючи основу для нової ери робототехнічних інновацій, керованих AI.

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