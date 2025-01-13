HMD OffGrid підключає напряму до супутника

13 января 2025 г., 13:30

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Компанія Human Mobile Devices оголосила про свій вихід на ринок бездротових мережевих комунікацій (NTN) із запуском нового продукту HMD OffGrid. Це рішення має на меті подолати розрив між стільниковими та супутниковими мережами, адже 70% земної суші залишається поза зоною досяжності мобільних мереж.



HMD OffGrid використовує супутниковий радіочастотний спектр L Band, що дозволяє будь-якому користувачеві Android або IOS підключатися безпосередньо до супутників навіть у найскладніших умовах. Пристрій забезпечує супутниковий зв'язок, цілодобове реагування на надзвичайні ситуації, триденний час автономної роботи та міцність за військовим стандартом MIL-STD-810H за доступною ціною.



Пристрій остачається в компактному та міцному корпусі, важить 60 г і поміщається на долоні. HMD OffGrid надає можливість залишатися на зв'язку, перебуваючи поза мережею, за допомогою додатку OffGrid, який дозволяє обмінюватися двосторонніми повідомленнями та відстежувати місцеперебування до п'яти одержувачів у реальному часі. Він також має функцію “check in”, що дозволяє надсилати заздалегідь налаштовані повідомлення друзям і родичам одним натисканням спеціальної кнопки.



“HMD OffGrid - це нова, доступна, портативна і проста у використанні розробка, яка одночасно розширює можливості і є надійною особливо тоді, коли це має найбільше значення. Ми пишаємося тим, що продовжуємо створювати інноваційні продукти, які ставлять на перше місце зв'язок між людьми, але при цьому дозволяють їм усамітнитись із природою або поринути у світ пригод. Тож, незалежно від того, подорожуєте ви в горах чи катаєтеся на лижах поза трасою, HMD OffGrid гарантує, що ви ніколи не будете по-справжньому поза мережею”, завив Жан-Франсуа Баріль (Jean-Francis Baril), співзасновник, голова правління та генеральний директор Human Mobile Devices.



HMD OffGrid також постачається із преміумсервісом SOS від FocusPoint International (Overwatch x Rescue), який включає цілодобову багатомовну координацію реагування на надзвичайні ситуації та повністю фінансовану допомогу для клієнтів, які живуть, працюють і розважаються поза мережею.



Завдяки гнучким планам підписки, пристосованим до різних рівнів пригод, мандрівники можуть залишатися на зв'язку, незалежно від свого бюджету. Усі плани надають критично важливу підтримку з доступом до преміальної пошуково-рятувальної служби.



Налаштування HMD OffGrid - швидке і просте. Отримавши пристрій, користувачі знайдуть QR-код, який допоможе їм активувати свій план підписки та розпочати роботу. Додаток OffGrid надає зручний інтерфейс для управління повідомленнями, обміну даними про місцеперебування та функціями SOS.

“Разом із Human Mobile Devices (HMD) ми сподіваємося розширити можливості для досліджень, надаючи пріоритет безпеці для всіх. Ми маємо успішний досвід і прямий доступ до глобальної пошуково-рятувальної мережі, що забезпечує душевний спокій кожному, хто виходить за межі традиційного покриття мобільного зв'язку”, зазначив

Грег Пірсон (Greg Pearson), засновник і виконавчий директор FocusPoint International.



HMD OffGrid буде доступний, починаючи із січня у США, Європі та Австралії/Новій Зеландії, і ще більше нових територій з’явиться протягом 2025 року.

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