Samsung анонсувала планшети Galaxy Tab S10 FE за ціною 21799 грн

Компанія Samsung Electronics представила нові преміальні планшети Galaxy Tab S10 FE і Galaxy Tab S10 FE+, які відкривають нові можливості екосистеми Galaxy. Планшет Galaxy Tab S10 FE+ гарантує захопливий перегляд контенту з ефектом занурення, адже він оснащений найбільшим екраном у серії Galaxy Tab FE й має тонші рамки. Інтелектуальні можливості від Samsung допоможуть виконувати ще більше завдань, а зручний дизайн дозволить реалізовувати свої творчі здібності та підвищити продуктивність.



«Нова серія Galaxy Tab S10 FE пропонує найновіші можливості мобільного АІ та екосистеми Galaxy, і все це у чудовому дизайні та з неймовірною продуктивністю», - сказав Чангтае Кім (Changtae Kim), віцепрезидент і керівник групи з досліджень і розробок нових обчислювальних технологій, підрозділ Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics.



13,1-дюймовий дисплей Galaxy Tab S10 FE+ зі зменшеними рамками тепер має на 12% більший екран, порівняно з попередньою моделлю FE+. Плавне зображення завдяки частоті оновлення 90 Гц і новому рівню яскравості до 800 ніт HBM на планшетах серії Galaxy Tab S10 FE гарантують оптимальний досвід перегляду відео та геймінгу. Технологія Vision Booster покращує яскравість і видимість навіть за несприятливих погодним умов, а випромінювання синього світла знижується, щоб мінімізувати навантаження на очі, задовольняючи унікальні потреби у використанні планшета.



Планшети серії Galaxy Tab S10 FE підвищують продуктивність під час роботи або навчання, а також забезпечують швидкий і плавний геймінг без затримок. Завдяки покращенню продуктивності, планшети серії Galaxy Tab S10 FE допомагають перемикатися між кількома застосунками під час творчої роботи, що своєю чергою покращує багатозадачність. Оновлена 13-мегапіксельна основна камера з високою роздільною здатністю створює чіткі та яскраві фотографії, щоб легко фільмувати всі моменти життя.



Galaxy Tab S10 FE став легшим на 4% порівняно з попередньою версією, тож тепер планшети ще зручніше брати із собою. Крім того, планшети серії FE також мають такий самий клас захисту IP68, як і нові Galaxy Tab S10.



Galaxy Tab S10 FE+ і Galaxy Tab S10 FE - це перші моделі серії FE, які оснащені передовими можливостями АІ, що підвищують продуктивність користувачів.



· Circle to Search від Google дозволяє шукати інформацію на екрані планшета, не переключаючись між застосунками. Швидко знаходьте потрібну інформацію, перекладайте текст на екрані або отримуйте допомогу у виконанні домашнього завдання з покроковими поясненнями - і все це на одному великому екрані.



· Можливості застосунку Samsung Notes, як-от Solve Math для швидких обчислень введення задач за допомогою S Pen та тексту, а також Handwriting Help для наведення ладу в нотатках, спрощують процес конспектування, щоб користувачі могли зосередитися на поточних справах.



· AI-асистенти тепер вмить запускаються завдяки клавіші Galaxy AI на клавіатурі обкладинки Book Cover Keyboard. Крім того, асистентів можна налаштовувати відповідно до вподобань користувача для більш персоналізованої роботи.



· Покращена функція видалення об’єктів Object Eraser дозволяє видаляти небажані елементи на фото за допомогою автоматичних підказок для швидкого та легкого редагування.



· Функція Best Face гарантує ідеальні групові фотографії, обираючи та поєднуючи найкращі вирази обличчя.



· Auto Trim оживить заповітні моменти, аналізуючи відзняті відео, щоб легко змонтувати відеоролики з найкращими моментами.



· Планшети серії Galaxy Tab S10 FE також слугують платформою для творчості завдяки попередньо завантаженим застосункам та інструментам, серед яких LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint та тощо, а також інші популярні застосунки, як-от Noteshelf 3, Sketchbook та Picsart.



Для ще більш інтуїтивно зрозумілої роботи зі штучним інтелектом серія FE інтегрується з іншими пристроями Galaxy. Подібно до Galaxy Tab S10, користувачі можуть отримати доступ до повного огляду стану свого будинку за допомогою віджету Home Insight і функції перегляду в режимі Карта. Узагальнені оновлення стану пристроїв SmartThings дозволять керувати ними, навіть коли вас немає вдома.



Як і будь-який інший пристрій серії Galaxy, Galaxy Tab S10 FE захищений системою безпеки Samsung Knox - багаторівневою платформою захисту Samsung Galaxy оборонного класу, створеною для збереження критично важливої інформації та захисту від вразливостей за допомогою комплексного апаратного забезпечення, виявлення загроз у режимі реального часу та спільного захисту.



Galaxy Tab S10 FE і Galaxy Tab S10 FE+ будуть доступні для покупки 7 квітня і пропонуються у сірому і світло-блакитному кольорах. Рекомендована ціна 21799 грн.

