Xiaomi презентувала серію смартфонів Xiaomi 15T

Xiaomi в Мюнхені презентувала нову серію смартфонів Xiaomi 15T та свою глобальну лінійку побутової техніки під брендом Mijia. Цей подвійний запуск підтверджує стратегію Xiaomi щодо розширення географічної присутності та асортименту продукції.

Центральним елементом презентації стала серія смартфонів Xiaomi 15T, що складається з моделей Xiaomi 15T та Xiaomi 15T Pro з ціною 649 євро та 799 євро відповідно.

Компанія особливо наголосила на наявності потрійної камери, великого 6,83-дюймового дисплея (2772×1280, 480 Гц) та потужної батареї (5500 мА·ч), позиціонуючи ці моделі як прямих конкурентів середньоцінової A-серії та преміальної S-серії від Samsung. Для порівняння, базова модель Samsung S25 в Німеччині стартує від 799 євро, тоді як топовий S25 Ultra коштує від 1249 євро. Як зазначає віцепрезидент IDC Браян Ма (Bryan Ma), Xiaomi 15T — це «доступний флагман з функціями високого класу, але з ціною, трохи нижчою за топові пристрої преміумкласу».

Нові моделі смартфонів Xiaomi захищає скло Corning Gorilla Glass 7i, вони мають захист від вологи та пилу за стандартом IP68.

Xiaomi 15T Pro оснащено процесором MediaTek Dimensity 9400+, який виготовляється за техпроцесом 3 нм та має частоту 3,73 ГГц. Модель Xiaomi 15T має на борту Dimensity 8400 Ultra, який виготовляється за техпроцесом 4 нм та працює на частоті 3,25 ГГц.

Презентовані апарати оснащені 32 Мп фронтальною камерою (f/2.2) з кутом огляду 90° та еквівалентною фокусною відстанню 21 мм. Версія Pro має основну камеру 50 Мп (f/1.62). Плюс до цього телевік 50 Мп (f/3.0) з 5-кратним оптичним зумом та ширококутна камера 12 Мп (f/2.2). У Xiaomi 15T основна камера 50 Мп (f/1.7), телевік 50 Мп (f/1.9) та ширококутна 12 Мп.

Протягом останніх кількох років Xiaomi зарекомендувала себе як третій за величиною гравець на європейському ринку смартфонів, поступаючись лише Samsung та Apple. Аналітики зазначають, що запуск Xiaomi 15T є черговим важливим кроком у стратегії Xiaomi щодо «преміумізації», спрямованої на покупців, які орієнтуються на технічні характеристики та чутливі до бюджету. Аналітик Canalys Рунар Бйорховде (Runar Bjorhovde) додав, що «один з головних стратегічних напрямків Xiaomi — це боротьба за сегмент високого рівня».

Проте Xiaomi має більші амбіції. Одночасно зі смартфонами компанія оголосила про глобальний запуск свого бренду побутової техніки Mijia, що включає холодильник, пральну машину та кондиціонер. Цей крок є прямою відповіддю на бізнес-модель Samsung, південнокорейського гіганта, який успішно продає по всьому світу широкий асортимент продукції — від смартфонів та телевізорів до побутової техніки. Аналітик Ма підсумував, що «Xiaomi, безумовно, чинить тиск на будь-якого конкурента в секторах, у які вона виходить, враховуючи її агресивну цінову модель при збереженні хорошої якості продукції».

