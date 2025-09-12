Acer представляє нові планшети, монітори та маршрутизатор Wi-Fi 7

12 сентября 2025 г., 16:35

Під час глобальної пресконференції next@acer на виставці IFA 2025 компанія Acer оголосила про значне розширення споживчого портфоліо. Серед новинок – планшети серій Iconia X та Iconia A, пара елегантних моніторів amadana, високопродуктивний OLED-дисплей Acer CE270U Z і маршрутизатор Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh. Усі ці рішення покликані покращити роботу, навчання та зв’язок між людьми.





Планшети серії Iconia X створено як для продуктивної роботи, так і розваг. Вони працюють під керуванням Android, їх дисплеї мають насичені кольори, а функціональну потужність забезпечує AI, який робить щоденне використання пристрою більш комфортним.



Acer Iconia X12 (X12-21M) має яскравий 12,6-дюймовий AMOLED-дисплей WQXGA (2560×1600) зі співвідношенням сторін 16:10, піковою яскравістю 400 нт і частотою оновлення 60 Гц для плавної зміни кадрів. А використана в планшеті технологія in-cell забезпечує якість зображення і високу чутливість сенсорного керування. Ультралегкий корпус вагою 500 г із матовим чорним покриттям надає пристрою преміального вигляду. Він працює на базі процесора MediaTek Helio G99, оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та сховищем на 256 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ через слот microSD. Акумулятор забезпечує до 16 годин автономної роботи.



Основна камера зі спалахом і роздільною здатністю 13 Мп не дозволить втратити важливі миті навіть у складних умовах освітлення. Селфі та картинка під час відеодзвінків дуже природні завдяки фронтальній камері на 5 Мп. Чотири стереодинаміки створюють насичений звук, а підтримка дводіапазонного Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 та GPS і наявність порту USB PD 2.0 Type-C гарантують надійність підключення.



Для планшета Iconia X12 також доступні додаткові аксесуари: стилус для нотаток і творчих робіт, знімна клавіатура для зручного набору тексту й навігації, а також магнітна підставка для комфортного перегляду під різними кутами без необхідності тримати пристрій у руках.



Acer Iconia X14 (X14-M1N) оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм Full HD (1200×1920) з широкими кутами огляду й дизайном ZeroFrame. Пристрій має процесор із вбудованим NPU, оперативну пам’ять LPDDR5 обсягом до 8 ГБ та сховище UFS 3.1 місткістю 256 ГБ із високою швидкістю передачі даних, яке можна розширити до 1 ТБ. Підтримується низка новітніх AI-функцій, що сподобаються сучасним динамічним користувачам: AI Smart Sensing для керування жестами й підказок щодо положення, AI Super Resolution для автоматичного підвищення якості відео і Smile Camera, щоб спіймати на фото момент, коли людина посміхається або робить жест «OK». Щодо камер, то і основна на 8 Мп зі спалахом, і фронтальна на 5 Мп робитимуть чіткі світлини й селфі.





Акумулятор забезпечує автономність до 10 годин, а можливості підключення універсальні завдяки технологіям Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 і USB Type-C 2.0. Міцний корпус кольору сірий металік оснащено вбудованою підставкою.





До нової лінійки додано планшети Iconia A16 (A16-M1N) та Iconia A14 (A14-M1N), у яких поєднано збалансовану продуктивність, яскраві дисплеї, тривалий час автономної роботи й функції на базі штучного інтелекту для роботи й розваг.



Обидва пристрої працюють на базі Android 15, оснащені до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та сховищем UFS 3.1 місткістю 256 ГБ з можливістю розширення. Завдяки процесорам із вбудованим NPU користувачам безпосередньо доступні такі інтелектуальні функції, як AI Smart Sensing, AI Super Resolution та Smile Camera, що забезпечують розумнішу та інтуїтивнішу взаємодію.



Iconia A16 та A14 обладнані IPS-дисплеями, які мають діагональ 16 і 14 дюймів відповідно, роздільну здатність Full HD (1200×1920), дизайн ZeroFrame і широкі кути огляду для повного занурення. Завдяки наявності вбудованої підставки-штатива користувачеві не знадобляться додаткові аксесуари, щоб зручно розташовувати пристрій. Також планшети мають основну камеру на 8 Мп зі спалахом і фронтальну на 5 Мп та здатні працювати автономно до 10 годин. Завдяки дводіапазонному Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4 завантаження відбувається швидше, затримки менші, а з’єднання стабільніші навіть у перевантажених мережах.



Крім того, планшети серій Iconia X та Iconia A підтримують функцію Acer Screen Casting, яка перетворює кожен пристрій на універсальний бездротовий дисплей для ноутбуків з підключенням через Wi-Fi. Це зручно як для творчих проєктів, презентацій і потокової передачі даних, так і для багатозадачності, бо робочий простір залишається вільним і впорядкованим протягом усього процесу.





Acer представила два нових монітори під брендом amadana, відомим мінімалістичною та позачасовою естетикою, заснованою на японській філософії дизайну. У цих дисплеях втілено гармонійний баланс стилю й візуальної чіткості завдяки поєднанню витонченого дизайну з плавною роботою.





Монітор amadana 16APM1QJ – ультратонкий портативний пристрій із діагоналлю 15,6 дюйма, яскравою IPS-матрицею та широкими кутами огляду. За ваги 0,65 кг він оснащений вбудованою підставкою з регулюванням нахилу до 90° і може отримувати вхідний сигнал через порти mini-HDMI та USB Type-C, що робить його універсальним рішенням як для роботи, так і для розваг.



Водночас amadana 27ART0 P1 оснащено 27-дюймовим IPS-дисплеєм із дизайном ZeroFrame, що підтримує частоту оновлення 144 Гц і функцію динамічного оновлення (120 Гц та 60 Гц). Охоплення колірного простору у 99%, два вхідні порти (HDMI та VGA), ультратонкий корпус і компактна док-станція для аксесуарів роблять цей монітор універсальним центром сучасного робочого місця чи домашньої системи.



Acer CE270U Z – 26,5-дюймовий OLED-монітор із роздільною здатністю 2560×1440 та частотою оновлення 280 Гц. Творці контенту, кіномани й геймери оцінять його якісне й плавне зображення, яке створюється завдяки підтримці технології AMD FreeSync Premium Pro, надмалому часу відгуку 0,03 мс, піковій яскравості 1000 нт у HDR-режимі й охопленню 99% колірного простору DCI-P3. Крім того, монітор оснащений 3-ватними динаміками та має широкий, до 25°, діапазон кутів нахилу, поєднуючи комфорт перегляду та імерсивний звук.





Відповідаючи потребам сучасного цифрового життя, маршрутизатор Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh забезпечує швидкісне та надійне інтернет-з’єднання як удома, так і в сучасному робочому просторі. «Під капотом» – чотириядерний процесор ARM. Підтримка Wi-Fi 7 та дводіапазонних швидкостей до 3600 Мбіт/с забезпечить безперервність потокової передачі відео з роздільною здатністю 4 K, низьку затримку під час гри, автоматизацію «розумного дому» й інші можливості.



А ще Acer Connect T36 створений з урахуванням потреби в масштабованості: технологія Mesh гарантує розширене покриття, а завдяки автоматичному перемиканню вузлів користувач може переходити між приміщеннями, не втрачаючи підключення. Модульна система маршрутизатора дає змогу додавати вузли та масштабувати покриття, коли зростають потреби в мережевому охопленні та пропускній здатності.





Завдяки програмі Acer Connect маршрутизатор можна легко підключити та налаштувати, а компактний дизайн робить пристрій непомітним, але потужним доповненням для будь-якої оселі чи офісу. Маршрутизатор T36 оснащений трьома роз’ємами RJ45 (одним WAN і двома LAN) та живиться через DC-роз’єм (12 В, 1 А).





Acer Iconia X12 (X12-21M) надійде у продаж в регіоні EMEA в листопаді за ціною від 280 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Iconia X14 (X14-M1N) надійде у продаж в регіоні EMEA в листопаді за ціною від 310 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Iconia A14 (A14-M1N) надійде у продаж в регіоні EMEA в листопаді за ціною від 260 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Iconia A16 (A16-M1N) надійде у продаж в регіоні EMEA у листопаді за ціною від 300 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer CE270U Z надійде у продаж в регіоні EMEA в I кварталі 2026 року за ціною від 699 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



amadana 16APM1QJ надійде у продаж в I кварталі 2026 року в регіоні EMEA за ціною від 119 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



amadana 27ART0 P1 надійде у продаж в I кварталі 2026 року в регіоні EMEA за ціною від 169 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Connect T36 надійде у продаж у I кварталі 2026 року в регіоні EMEA за такими цінами: 119 євро (1 пристрій), 199 євро (комплект із 2 пристроїв) та 299 євро (комплект із 3 пристроїв). Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.

