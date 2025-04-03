Азербайджан, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія надали енергетикам Сумщини додаткові 15 тонн обладнання

3 апреля 2025 г., 10:25

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За координації Міністерства енергетики України енергетики Сумської області отримали близько 15 тонн обладнання гуманітарної допомоги від донорів із Азербайджану, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії.

«Енергетична інфраструктура прикордонних областей зазнає найбільших втрат від російських атак. Енергетики цілодобово працюють над усуненням пошкоджень і поверненням світла у домівки українців, використовуючи, зокрема, обладнання, надане або закуплене за підтримки наших міжнародних партнерів. Ми дякуємо донорам з Азербайджану, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії за їх важливий внесок у нашу енергетичну стійкість», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Сумщина отримала близько 595 тонн гуманітарної допомоги, а також обладнання і матеріали, які надійшли компаніям за кошти Фонду підтримки енергетики України на суму понад 12 млн євро.

Отримане обладнання включає трансформатори, генератори, автомобілі та спецтехніку, обладнання та матеріали, необхідні для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

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