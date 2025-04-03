Після "тарифної" заяви Трампа акції технологічних компаній суттєво впали

3 апреля 2025 г., 12:57

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Як пише CNBC, щоденні зміни в риториці Білого дому спричинили волатильність на Уолл-стріт, де акції технологічних компаній щойно завершили найгірший квартал з 2022 року.

На початку цього року Дональд Трамп запровадив додаткові тарифи проти Китаю, а зараз йде на значно більші кроки, погрожуючи погіршити відносини Америки з іншими давніми торговельними партнерами.

В середу президент Трамп виступив з промовою на заході «Зробимо Америку знову багатою» в Рожевому саду Білого дому і оголосив про торгівельні тарифи майже для всіх країн світу. За даними Бюро перепису населення США, на ці три країни припадає понад 1,3 трильйона доларів, або близько 40%, від загального обсягу імпорту в минулому році.

Нещодавній аналіз Єльської бюджетної лабораторії показав, що тарифи можуть коштувати середньому американському домогосподарству додатково від 1600 до 2000 дол. на рік.

Асоціація споживчих технологій США підрахувала в січні, що нові тарифи можуть призвести до зростання цін на ноутбуки та планшети на 68%, а на смартфони - на 37%. Ігрові приставки можуть подорожчати на 58%. За оцінками, тарифи зменшать купівельну спроможність споживачів США на 90-143 млрд дол. щорічно.

Ендрю Вілсон, заступник генерального секретаря Міжнародної торгової палати та керівник відділу глобальної політики, заявив, що наслідки тарифів у розмірі від 20% до 25% можуть бути досить серйозними, щоб знищити всю операційну маржу компанії, а також ускладнити її здатність працювати за кордоном. «Існує ризик, що, якщо відповідні заходи закріпляться у світовій економіці, ми побачимо серйозне погіршення бізнес-середовища для технологічного сектору та американських компаній», - зазначив він.

Акції Apple впали більш ніж на 6% наприкінці торгів у середу і очолили загальне падіння акцій технологічних компаній після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові тарифи на імпортні товари в розмірі від 10% до 49%.

Більша частина доходів Apple надходить від пристроїв, вироблених переважно в Китаї та кількох інших країнах Азії. Цінні папери Nvidia, яка виробляє чипи на Тайвані і збирає свої системи штучного інтелекту в Мексиці та інших країнах, впала приблизно на 4%, тоді як компанія Tesla, що виробляє електромобілі впала на 4,5%.

У решті техногигантів теж зафіксовано падіння акцій - у Alphabet, Amazon і Meta від 2,5% до 5%, Microsoft - майже на 2%.

Якщо втрати Apple після біржових торгів у четвер будуть такими ж, як і на звичайних торгах, це буде найбільшим падінням акцій з вересня 2020 року.

На весь імпорт буде запроваджено загальний тариф у розмірі 10%, але для певних країн тарифи будуть вищими, наприклад, 34% на китайські товари, 20% на імпорт з ЄС та 24% на японський імпорт, що, за словами Трампа, базується на тарифах на американський експорт. В'єтнамські товари будуть обкладатися митом у розмірі 46%, Таїланд - 37%, Південна Корея - 26%, Японія - 24%, Тайвань - 32% та Індія - 27%.

У прес-релізі Білого дому Трамп заявив, що економічна політика інших країн становить «надзвичайну загрозу» національній безпеці США. «Ця загроза повністю або значною мірою знаходиться за межами Сполучених Штатів у внутрішній економічній політиці ключових торговельних партнерів і структурних дисбалансах у світовій торговельній системі, - написав він. Цим я оголошую надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою».

Трамп заявив, що дефіцит торгівлі призвів до «вихолощення нашої виробничої бази», що, на його думку, гальмує «передовий внутрішній виробничий потенціал США», впливаючи на критичні ланцюги поставок і роблячи країну надмірно залежною від іноземних держав у своїй оборонно-промисловій базі. Незважаючи на це, оголошення було зустрінуте з широким занепокоєнням всередині США. «Ми будемо стимулювати нашу внутрішню промислову базу, ми відкриємо зовнішні ринки і зруйнуємо зовнішньоторговельні бар'єри, - завив Трамп під час свого виступу. - В кінцевому підсумку, збільшення виробництва всередині країни означатиме посилення конкуренції і зниження цін для споживачів».

Заяви Трампа суттєво вплинули на фондові ринки. Біржовий фонд, що відслідковує S&P 500, впав на 2,8%, а ETF, що слідує за Nasdaq 100, втратив більше 3%.

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