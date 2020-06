Novartis использует решение Commvault для зашиты 12 тыс. виртуальных машин

18 июня 2020 г., 15:55

Novartis Pharmaceuticals внедрила и успешно использует решение Commvault в качестве основной платформы для резервного копирования информации с рабочих станций и баз данных, обеспечивая защиту 12 000 виртуальных машин.



Как сообщается, решение Commvault Complete Backup and Recovery используется в компании Novartis Pharmaceuticals более двух лет, в основном для резервного копирования рабочих станций на Windows и Linux, и баз данных Oracle и Microsoft SQL, а также активно применяется в других IT-задачах.



«Решение Commvault значительно упростило послеаварийное восстановление данных, а так же помогло при миграции со старых серверов FX на новые сервера FX - используя функционал VMware мы смогли переместить без потерь данных только 50% дисков и не могли управлять процессом миграции. C помощью функции Commvault Live Sync мы смогли перемещать по 150 машин в день и в результате закончили миграцию вдвое быстрее. Решение Commvault - единая платформа, в которой все операции выполняются из одной консоли управления», отметил Филипп Газа, инженер по резервному копированию в компании Novartis Pharmaceuticals. «Сокращены до минимума затраты времени на резервное копирование, во внутренней среде Commvault можно запрограммировать автоматическое выполнение операций, которые раньше выполнялись в ручном режиме, например, развертывание в удаленном офисе. Решение Commvault помогло нам сэкономить деньги на инфраструктуре, потому что для генерации мгновенных снимков IntelliSnap использует очень простую конфигурацию», подытожил он.



В Novartis так же отметили специализированную систему HyperScale Appliance, которая работает как media agent с диском, и назвали ее лучшей опцией для хранения данных. Другие производители реализуют этот функционал с помощью решений третьих фирм, однако для их использования нужен обмен данными через сеть, которого нет при применении HyperScale, как отмечается.



Как подчеркивается, Novartis Pharmaceuticals использует решение Commvault внутри корпоративной инфраструктуры (on-premises), и средства, потраченные на его внедрение уже окупились. Сейчас в компании тестируется резервное копирование в облачной среде, Novartis планирует развернуть в облаке «горячий» резервный дата-центр уже до конца текущего года.



Отмечается, что решение Commvault Complete Backup and Recovery предназначено для комплексной защиты данных, которые хранятся на нескольких площадках. Это ПО обеспечивает восстановление после аварий (Disaster Recovery, DR), управление мгновенными снимками, защиту клиентских устройств (endpoint), архивирование, а также может использоваться как сервис по модели Software as a Service (SaaS). Этот продукт хорошо известен и проверен на практике, а также легко масштабируется и совместим с различными системами.

