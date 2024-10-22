Commvault запропонує комплексний захист корпоративних в Google Workspace

22 октября 2024 г., 15:35

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Commvault розширює співпрацю з Google Cloud і анонсує Commvault Cloud Backup & Recovery для Google Workspace, яке стане доступним до кінця цього року, повідомляє ERC. Це рішення гарантуватиме комплексний захист даних корпоративного рівня для Gmail, Google Drive та спільних дисків, надаючи змогу клієнтам зберігати свої дані в безпеці, дотримуватися нормативних вимог і швидко відновлювати інформацію після інцидентів.

Commvault запропонує вбудоване хмарне сховище Google для захисту Google Workspace, забезпечуючи найширший захист робочих навантажень для SaaS, гібридних і хмарних робочих навантажень.

Клієнти Google Workspace зможуть швидко та легко відновлювати дані після ненавмисного або зловмисного видалення, а також зберігати копії важливих даних у хмарному сховищі Commvault Cloud, забезпечуючи відповідність нормативним вимогам.

Важливими елементами захисту Commvault є суворі стандарти безпеки, протоколи конфіденційності та контроль доступу з «нульовою довірою». Це допоможе клієнтам мінімізувати вплив кібератак та ефективно запобігати втраті даних.

Окрім цього, Commvault інтегрує можливості автоматизованого відновлення за допомогою Cloud Rewind, який впроваджує інноваційні можливості відновлення застосунків Appranix у хмарну платформу Commvault Cloud, надаючи клієнтам Google Cloud автоматизоване хмарне рішення для швидкого відновлення після кіберінцидентів.

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