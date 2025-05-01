Commvault спільно з SimSpace створили кіберполігон-відновлення

1 мая 2025 г., 13:35

Лідер у сфері кіберстійкості та захисту даних для гібридної хмари Commvault у співпраці з постачальником кіберполігонів SimSpace випустив Commvault Recovery Range, інформує компанія ERC. Це інноваційний практичний кіберполігон, який дає змогу організаціям відпрацювати сценарії ефективного реагування на складні кіберзагрози та швидкого відновлення після атак у контрольованому та максимально реалістичному середовищі. Платформа моделює реальне виробниче середовище клієнта, використовуючи технологію SimSpace та рішення для відновлення Commvault.

Можливості Commvault Recovery Range: відтворення реальних сценаріїв кібератак, як-то Netwalker, за умов, що імітують фактичну інфраструктуру клієнта; вправи з відновлення в реальному часі з використанням рішень Commvault Cloud, Air Gap Protect, Cleanroom Recovery та Cloud Rewind для швидкого та безпечного відновлення даних; залучення команд безпеки, ІТ і бізнесу до спільного відпрацювання сценаріїв реагування і відновлення.

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