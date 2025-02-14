Commvault і CrowdStrike інтегрують платформи для швидкого виявлення загроз і безпечного відновлення даних

14 февраля 2025 г., 16:25

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Постачальник рішень для кіберстійкості та захисту даних Commvault оголошує про нову інтеграцію з платформою CrowdStrike Falcon. За інформацією ERC, це партнерство спрямоване на підвищення рівня безпеки та зменшення часу реагування на загрози, надаючи організаціям можливість використовувати новочасні технології для захисту даних і систем.

Інтеграція між платформами Commvault і CrowdStrike дає змогу здійснювати швидке виявлення загроз і відновлення даних завдяки поєднанню аналітики CrowdStrike і хмарних можливостей Commvault Cloud. Це гарантує ефективний контроль над кібербезпекою, надаючи організаціям можливість відновлювати дані після атак без втрати часу та зменшуючи вплив на бізнес-операції. А інтеграція на базі штучного інтелекту допомагає швидше виявляти загрози та оперативно реагувати на них. Якщо CrowdStrike виявляє підозрілу активність, адміністратори можуть переглянути сповіщення через Commvault Cloud, перевірити загрози та відновити уражені дані до безпечного стану. У такий спосіб зменшувати ризики та забезпечувати безперервність бізнесу.

Ключові переваги інтегрованого рішення: проактивне виявлення загроз (індикатори компрометації (IOC) та аналітичні дані CrowdStrike на основі штучного інтелекту допомагають ідентифікувати загрози на ранніх етапах); прискорене відновлення чистих даних (швидке відновлення даних до останньої відомої безпечної версії); оптимізація операцій (інтеграція забезпечує безперебійну співпрацю між командами SecOps та ITOps); безперервність бізнесу (скорочення часу реагування та простою допомагає підприємствам підтримувати критично важливі операції навіть під час складних кібератак).

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