Commvault купує Clumio, що спеціалізується на захисті даних у хмарних середовищах

11 октября 2024 г., 14:35

Commvault, лідер у галузі захисту даних, здійснила стратегічне придбання компанії Clumio, повідомляє ERC. Сума угоди не розголошується, проте відомо, що вона здійстнюватиметься за рахунок власних коштів Commvault. Очікується, що угоду буде завершено наприкінці 2024 року.

Clumio засновано 2017 року. Завдяки інноваційним рішенням вона швидко завоювала популярність з-поміж компаній, які використовують AWS.

Об’єднання технологій Commvault та Clumio сприятиме розробці комплексного рішення для захисту даних у локальних і хмарних середовищах. Ця синергія дасть змогу ефективно реагувати на зростаючу кількість кібератак і нових регуляторних вимог щодо гарантування високого рівня безпеки даних.

Поєднання продуктів Commvault і Clumio відкриває нові можливості для резервного копіювання та відновлення даних, особливо для великих обсягів даних. Клієнти зможуть оптимізувати свої ІТ-інфраструктури та підвищити ефективність бізнес-процесів.

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