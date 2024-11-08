Нова пошта: 940 нових відділень та 4578 поштоматів, 30,81 млрд грн виручки

8 ноября 2024 г., 15:35

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За підсумками роботи з січня по вересень 2024 р. групи NOVA (Нова пошта) кількість доставлених посилок та вантажів склала 336 млн – це на 17% більше, ніж за той самий період 2023 р. Також було доставлено 11 млн міжнародних посилок.

За цей час компанія відкрила 940 відділень та встановила 4578 поштоматів – загалом 5518 нових точок сервісу. Мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях, де було відкрито 126 точок сервісу. Таким чином, станом на 1 жовтня мережа Нової пошти налічує 12400 відділень та 20170 поштоматів.

Компанії групи інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн – це на 40% більше, ніж за три квартали минулого року. Витрати групи на благодійність в Україні за 9 місяців склали 1,4 млрд грн. З початку повномасштабного вторгнення обсяг інвестицій у перемогу вже перевищив 4 млрд грн.

Щодня у рамках програми Гуманітарна Нова пошта компанія доставляє власним коштом відправлення для військових від благодійних фондів та волонтерів. За 9 місяців цього року було доставлено вже 1,2 млн таких відправлень.

У січні-вересні 2024 року основна логістична компанія групи Нова пошта отримала 30,81 млрд грн виручки, що на 19,7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Однак чистий прибуток компанії зменшився на 49% і склав 1,65 млрд грн.

Зменшення прибутковості пов’язано з декількома основними факторами. По-перше, це зростання витрат компанії на благодійність, по-друге – збільшення витрат на амортизацію у зв'язку із значним зростанням інвестиційної програми, по третє, збільшення витрат через інфляцію та загальне зростання цін.

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